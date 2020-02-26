一級開設指揮官恐換蘇貞昌　葉金川：我寧可選陳時中

記者羅婉庭／新北報導

新冠肺炎（COVID-19）持續延燒，一級開設成為近日關注焦點，抗SARS專家、前衛生署署長葉金川26日上午表示，對於一級開設若是讓行政院長蘇貞昌主持，他寧可選擇陳時中，陣前換將是大忌，而且他做得很好的時候，為何要換。

葉金川說，對於防疫工作，中央其他部會或是國安單位要給現在的指揮官十足的支援，而不是換指揮官，陣前換將是大忌，而且他做得很好的時候，「為何要換指揮官？」。

葉金川表示，陳時中固然是一個政治人物，但他是一個專業人員，他做的判斷會比較正確，雖然不是百分之百，有時候還是有一些考量，但基本上都還可接受，大家都信任他，就讓他繼續做。

葉金川說，一級開設與現在不同的是，加入其他部會或國安的資源，這些蔡英文或蘇貞昌就可以給他十足的資源，不一定要由蘇貞昌來主持。

他也強調，政治人物對疫情多說無益，去爭執個案情況或該不該公布對疫情完全沒有幫助，應該給指揮官有更多時間處理疫情，而非口水，他舉例台北市長柯文哲、前總統馬英九、蘇貞昌各提出一些看法，但這些看法無關緊要，請他們還是少發言。

葉金川表示，台灣有31的病例，決大部分可以找到源頭，目前還是有少許社區感染的跡象，但並不保證不會再發生，社區感染的基護還是很大，所以還是還是要做好防護，台灣是有限度的社區感染，目前情況控制得很好，大家應該慶幸，但是「不可能沒有社區感染」。目前台灣情形是跟持續性的廣泛社區感染是不一樣的，與新加坡、日本、韓國、香港情況不同，可稱為「社區流行」。

他說，現在的醫院應該都已經做好準備，如何將一般的病房做成隔離病房，很簡單，做成單人床就好，但因為不是空氣傳染，也不是氣溶膠感染，不需要負壓隔離病房，一般病房即可。

▲葉金川受訪。（圖／記者羅婉庭攝）