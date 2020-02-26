還沒開學！13歲少年「菜刀殺死36歲熟睡母」打電話自首　網：孩子媽很好看

▲這起人倫悲劇震驚網友。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸四川省眉山市發生一起駭人聽聞案件，一名13歲劉姓國一男學生竟殺死母親，並打電話自首。有網友透露，自己的爸媽就住在事發社區，「這孩子媽媽很好看，為了他一直沒再結婚。」

眉山市東坡區公安分局發布公告，25日凌晨0時許，接獲劉少報警稱，將卓姓母親殺害於家中；經查，24日晚間，劉少因家庭瑣事，與母親發生爭吵後將其殺害，目前，案件正在進一步偵辦中。

根據《紅星新聞》了解，劉某某是眉山某初一學生，目前尚未開學。《升學資訊網》報導，有知情者透露，母子倆發生爭吵後，劉某趁母親熟睡時用菜刀將其殺害，並打電話報警；當救護人員趕到後，確定劉母已無生命跡象，遺體被送往殯儀館。劉的父親幾年前因病去世，他一直跟母親生活，至於弒母動機還有待釐清。

對此，有網友透露，「我爸媽小區的，這孩子媽媽很好看，為了他一直沒再結婚。」其他人留言，「現在小孩都這麼容易失去理智，沒有是非觀，沒有道德觀嘛」、「現在弒母的罪犯年齡都這麼低了嗎」、「孩子你知不知道你沒有媽媽了啊」、「他可只是個孩子啊，建議槍斃。」

▼大陸警方發布公告。（圖／翻攝「東坡公安」微博）