易經老師卜卦「大甲媽遶境9成取消」　若如期舉辦：有人假傳神旨

▲宗教界盛事大甲媽祖遶境擬如期舉辦，民眾擔憂恐成防疫缺口。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

武漢肺炎疫情延燒，適逢宗教界盛事大甲媽祖遶境，許多民眾擔憂恐成防疫缺口，希望廟方能取消或延期。不過大甲鎮瀾宮董事長顏清標強調：「媽祖會保佑大家！」聲稱活動擬如期舉辦。易經命理老師高煜霖在臉書指出，卦象顯示，有九成機率活動會取消，可能是團隊裡有人「假傳神旨」，藉機謀好處，造成要「如期舉辦」的假象。

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針對大甲鎮瀾宮是否舉辦媽祖遶境，易經命理老師高煜霖分析，用「指算法」去計算，鎮瀾宮在元宵夜向神明請示出發日期，擲爻這時辰，演繹出「空亡」的卦象，得出2個重點，第1個重點是，意指「遶境」活動辦不成。

高煜霖表示，有一句爻辭「陰人多乖張」，透露出第2個重點，即團隊中有人假借神意，行「謀好處」之實！透過向神明問問題的技巧來「假傳神旨」，造成要「如期舉辦」的假象。

高煜霖指出，另有一爻辭「病人逢暗鬼，解禳保安康」，當中的「解禳」就是拜拜的意思，意指懷疑自己染病、疑似染病還沒確診等條件的人，因希望神明保佑身體健康而混入人群中，埋下疫情可能擴散的導火線。

高煜霖再從媽祖遶境3月19日出發的時辰去計算，演繹出「速喜」的卦象，意指事情只要進行，馬上會有喜事發生；當中，一句爻辭「求財向南行」，顯示行程中有「寄附」的需求，可能是現金，也可能是贊助。

另一句爻辭「逢人路上尋」，顯示出活動中這些「寄附」或「贊助」的對象，每個單項可能不只一人，而有價高者得的含意。高煜霖說，卦象上看來，在現今非常時期，還執意要舉辦活動，恐怕或許有資金上的缺口，或是龐大的獲利放棄可惜，導致不得不的決定。

高煜霖強調，這只是用古智慧進行演繹，所換算出參考內容，並無法代表神明，或主辦單位的原意，民眾還是要做好自我防疫措施，才是神明要保佑大家身體健康的精神。



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