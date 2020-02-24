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「2020最容易脫單」星座女TOP 5！雙魚靠小技巧迷倒異性　第1名邂逅真命天子

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▲▼星座,愛情,脫單。（圖／翻攝自PAKUTASO）

▲2020年這5個星座女最有機會能談一場浪曼的戀愛、順利脫單。（圖／翻攝自PAKUTASO）

記者張芳瑜／綜合報導

前陣子才剛完結篇的韓劇「愛的迫降」，男女主角玄彬和孫藝珍飾演的北韓軍官和南韓財閥千金，兩人愛得死去活來，看得不少觀眾好揪心。而玄彬在劇中帥氣又霸氣的表現，更是把所有女性觀眾的心給偷走，讓人也好想在2020年談一場浪漫又動人的戀愛。《星座好朋友》整理出前5名最有機會在2020年脫單的星座女，想知道自己有沒有上榜就趕快繼續看下去。

第5名：雙魚座

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今年的雙魚女桃花運勢好，而且不是只有單身的朋友強運，就連有伴的雙魚女感情狀況都會很好。因為感情發展會很順利，雙魚女可以拋開猶豫、多多主動出擊，能有機會認識許多不同領域的異性。如果在相處時稍微耍點笨，還會讓對方覺得「好可愛」，而更想進一步。

第4名：牡羊座

2020年的牡羊女在思想上會比以往成熟，也會更加健談，時常表現出自信的模樣會讓異性深受吸引，這樣的牡羊女在上半年會是桃花運最旺的一個，有很多認識異性的機會。因此到了下半年，可以多花一些時間和喜歡的對象單獨相處，感情也就能進展得更順利了。

第3名：雙子座

雙子女的交際宮在2020年會有吉星進入，能幫助雙子女在社交活動中更如魚得水，由內而外散發出自然魅力，因此會得到很多異性的關注。交友圈的擴大，能認識到價值觀相近、志同道合的對象，很適合牽手走下去。要想在今年脫單的雙子女，絕對要把握每一次的社交活動。

第2名：獅子座

在2020年，獅子女能找到更適合自己、更舒適的生活方式，流露出來的自然態度就是最吸睛的存在，不必擔心沒有異性想認識。特別要注意的月份是8月，將會在社交圈加倍活躍的獅子女，有機會遇到成熟穩重的異性，所以不妨敞開心胸，今年只要獅子女點頭，不愁沒有對象。

第1名：水瓶座

榮登2020年最有機會脫單第1名的水瓶女，今年有很多戀愛機會，不要宅在家，有社交活動要多多參與，在過程中會接收到比以往更多的關注。加上婚神星會在6月份進入水瓶女本位宮，這段時期非常適合讓戀情開花結果、步入婚姻，婚神星進入本位宮也大大提升了邂逅真命天子的機率。

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