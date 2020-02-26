醋頭家水果「酵醋」飲滿滿果粒　天天一杯手搖飲也能很健康！

圖、文／WOW愛美食

近年來的飲料店真的可以說是百家爭鳴，各種創新口味不停推出，身為WOW愛美食的小編真想每家都喝過，不過常喝飲料難免擔心對身體不好，所以這次要推薦的是以健康為出發點的飲料店「醋頭家」，他們以天然穀物醋加上蔬果酵素的酵醋做為基底，許多品項也加入真材實料的新鮮果粒，輕爽又酸甜的滋味，滿足大家安心喝飲料的心！

醋頭家起源於台灣美食之都台南，因為台灣人相當喜歡喝茶，但幾乎沒有飲料店是以健康為出發點，所以決定結合酵醋飲、水果和台灣的茶，創造天然的飲品，原物料也都要通過檢驗才會使用，期望顛覆大家的印象，天天一杯手搖茶，也能很健康。

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《果果吃酵醋》

喝飲料也是在吃水果！果果吃酵醋的組成是1種基底酵醋搭配2種水果，沒有固定的組成，喜歡什麼水果都可以自己搭配，是相當具有自由度的飲料，小編選擇的是芒果酵醋搭配芒果和葡萄柚，因為以前喝過的醋味道都很嗆，所以一開始不敢喝太大口，沒想到意外地順口，水果的味道也巧妙地融合在一起，不會有硬是要加在同一杯的感覺，讓人印象深刻！

醋頭家介紹，他們自製的天然酵醋不同於一般常用的合成水果醋，是由天然穀物醋加上果汁和植物酵素，經過長期釀造而成，口感比較不會那麼嗆酸，而果果吃酵醋的出發點是讓外食族飲用醋飲時，也能吃到新鮮水果，補充身體所需的營養，目前提供6種口味的酵醋（蘋果、青梅、蜜桃、蔓越莓、葡萄、芒果）和6種水果讓大家自由搭配，讓口感和口味多元化。

《纖體輕活飲》

愛吃大魚大肉的朋友們喝這杯準沒錯！纖體輕活飲的料是店家特別挑選的蘆薈和小紫蘇，搭配6種自由選擇的酵醋，解除油膩感，並促進體內環保，小編這杯是以蔓越莓的酵醋做為基底，透光後晶瑩剔透的果粒有種紅潤的感覺，真的會深受姊妹淘的喜愛。

《芝士果果》

印象中奶蓋系列大概是10年前開始盛行，至今還是有許多死忠粉絲，不過一般的奶蓋口感偏甜和油膩，醋頭家為了中和口感，特別加入了起司，變成起司奶蓋，並與茶飲和水果做搭配，形成獨特的三重奏，一開始會喝到鹹鹹的起司香味，後來流入口中的茶飲宛如注入一股清流，最後微酸的果粒又讓口感提升到另一個層次，口口驚豔，仰頭45度同時喝到三種組合，比起插吸管更能喝到幸福的滋味！

《美的冒泡》

有喝過醋做的汽水嗎？常見的汽水雖然便宜又好喝，但是糖份也相當高，光是打開瓶蓋飄散出來的甜味都讓人有點擔心，不過醋頭家自製的「美的冒泡」飄散出自然的清香，微酸搭配帶勁的泡泡口感相當好喝，果醋和氣泡水做出鮮豔的漸層，看著瓶中泡泡不停穿越小碎冰往上竄，非常漂亮又療癒。

《芋泥香芋》

看到這裡也許大家會有疑問，「只有醋飲才健康嗎？」、「不喜歡酸的味道怎麼辦？」，為了滿足各種不同口味的朋友，醋頭家也有大眾喜愛的手搖飲，芋泥香芋使用大甲芋頭製作的綿密芋泥和Ｑ彈芋圓，加上高品質的小農鮮奶，沒有參雜任何一滴水，喝一口就能體驗到滿滿的幸福，小編一開始以為吃到的是珍珠，但咬著咬著就散發濃郁的芋頭味，非常夠味。

《黑糖波霸鮮奶》

黑糖飲品在近年來相當盛行，不過有的店家會添加色素、鮮奶油或是香精，讓色香味能夠提升到更高的層次，醋頭家則是秉持著健康為第一考量，因此只使用無添加焦糖色素的黑糖，以及產地直送的小農鮮奶做調和，原物料也都不定期送SGS檢驗，雖然沒有鮮豔的色彩，卻能喝到店家滿滿的心意。

小編在和店家聊天的時候，也特別問了一個心中長久以來的疑惑，有人說醋因為本身很酸，飲料都會加很多糖，不過醋頭家說明，糖在醋釀造的過程中，是酵母菌的營養來源，也是糖化效應的必要成份，製作過程中一定會需要，而醋頭家使用的是比較健康的天然蔗糖，也建議擔心攝取過多糖份的朋友，可以在挑選飲料時選擇無糖。

你也跟小編一樣戒不掉飲料嗎？下次嘗試喝喝看充滿果粒的醋飲，酸甜好滋味一樣滿足味蕾，卻比一般飲料來的健康許多喔！《醋頭家》在北中南都有據點，想知道哪邊有店可以到官網查詢喔！