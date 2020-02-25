堅持飛日本玩！白目同事笑喊「不會那麼衰」：回不來政府會包機

▲韓國、日本旅遊紛紛被政府列為第三級、第二級警示。

圖文／鏡週刊

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，韓國、日本旅遊紛紛被政府列為第三級、第二級警示，就是要民眾斟酌前往當地，並加強防疫，但有網友抱怨，白目同事執意要去旅遊，遭勸阻還笑說：「不會這麼衰啦！」

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近日才有代購網美返台隔離，戲謔PO文表示「奶太大被誤會肺炎」引發爭議，沒想到又有一位網友對自己同事相當傻眼，忍不住在臉書《爆怨公社》抱怨，透露同事2月底要去日本旅遊，因疫情持續升溫，因此他勸對方取消行程，等之後控制疫情再去也不遲，但同事竟笑著回：「不會這麼衰啦！反正回不來的話，台灣政府也會包機接他們那團回來」，讓原PO聽了覺得超傻眼。

▲網友在臉書抱怨白目同事，認為台灣防疫破口就是這些人心態有問題。（翻攝自臉書）

原PO說，「公司都下公告了，從日韓回來的員工都要自主管理14天，不用來上班，你去玩一星期，回來又放14天，你的工作要分給其它同事去做，這樣不覺得很自私嗎」，氣憤痛批該同事：「真的覺得國家防疫最大的破口，就是這些人的心態有問題」。

文章一曝光，讓大票網友看了也都覺得超誇張，紛紛留言「這種人如果中了，真的活該」、「以為包機不用花錢？會不會想太美」、「建議你報告主管，讓他直接被開除」。



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