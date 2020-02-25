ATM領錢「提款卡突分家」！他空著口袋回家　網留言長知識：還是可以用

▲ 提款卡裂成兩半。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

想要領錢時提款卡卻處處作對，真的很無奈。一名網友日前好不容易抽空到ATM領錢，但卡片卻硬生生斷成兩片，讓他無功而返。不過網友們見狀後提醒，其實黏起來還是可以使用的，或是乾脆換一張新卡，同樣的問題也比較不會再出現。

「嗯！很好，繼續口袋空空騎車回家。」一名網友在臉書「爆怨公社」中發文，他表示因為身上沒有什麼現金了，趁著晚上有空，就騎車到郵局的ATM想要領錢，沒想到卡片一拿出來的瞬間卻讓他不知所措。

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原來他的提款卡不知為何，直接從中間裂成兩半，磁條面和晶片面分家，他也只好打道回府，最後還是沒有領到錢。

▲過來人表示黏起來還是可以用。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，不少有經驗的過來人熱心回應，其實黏起來還是可以用的，不過最好是用雙面膠為佳，以免膠帶沒黏好凸出，機器反而可能會把卡片吃掉，「可以黏起來喔！我黏過」、「真希望領一張也會變兩張」、「雙面膠黏一黏繼續督進去」、「還是能刷的」、「郵局的很容易脫膜」。

有網友直指，行員向他表示過，這批魚圖案卡片的品質的確問題，後來他換成另一版「鴿子」的就再也沒出包過。還有人說，如果想藉此換新，還是可以帶著裂開的卡片、印章和存簿去郵局免費換卡。

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