深夜速食店吃冰炫風…國一妹氣音「太冰不敢咳！」　媽笑哭：該死的敏感期

▲一位媽媽帶國一女兒到連鎖速食店吃宵夜。（示意圖／記者郭世賢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情使得人心惶惶，一聲咳嗽就可以嚇得其他人鳥獸散。一位媽媽日前帶女兒去速食店，點了薯條和冰炫風，在內用區找了位子坐下。開心享用完後，女兒突然開口「媽媽，太冰我不敢咳嗽～」原來是怕這一咳，就會被旁人誤會是新冠肺炎患者，讓她忍不住直呼，「這該死的武漢肺炎敏感期。」

這位媽媽在臉書《爆怨公社》貼文，「搞不懂抱怨麥當X還是武漢」，接著貼出連鎖速食店近期推出的折價券照片，「大薯跟冰旋風買一送一，深夜跟國一女兒用剛好。」點好之後，2人就到內用區找了位子坐下，當時也有幾桌在用餐。結果2人太開心，很快吃完冰炫風後，就展開一段極小聲的對話：

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女兒：媽媽，太冰我不敢咳嗽～

原PO：我也是～～～

女兒：（咳）啊！媽媽～我咳出聲了～

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▲母女倆吃完冰炫風一陣想咳。（示意圖／記者余宙攝）

原PO忍不住直呼，「這該死的武漢肺炎敏感期，母女因吃冰想咳又忍住咳又狂笑ing」，最後還附上一排共11個笑到哭的表情符號。貼文吸引超過1萬人按讚，許多人紛紛表示有感，「嗆到想咳嗽更痛苦」、「我懂我懂XD我最近也是啊」、「寫出大家的心情了！我那天喝冰飲喝太快，也很想咳，又忍住不敢咳！真的會內傷。」

還有網友開玩笑留言，「沒關係，咳兩聲直接包場」、「昨天去吃晚餐老婆說客滿了。我說妳進去咳2聲，過1下馬上有位置」、「有時候根本就喉嚨不小心癢了一下想咳啊」、「那如果不想排隊的話，可以大咳嗎？比如擁擠的車廂，排隊的人潮」、今天幫客人結帳，只是因為被冷氣吹到喉嚨很乾，咳了兩聲……客人馬上退後2公尺= = 是有沒有那麼誇張。」

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