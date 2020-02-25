韓籍生來台居家檢疫14天　台大建議交換生延期、台師大備好一人一室

▲台大指出，因應疫情升級，建議短期韓籍學生暫緩入境，若上學生決定入境來台，校方將安排居家檢疫14天。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，指揮中心宣布今日零時起，自南韓入境台灣者，需配合居家檢疫14天。對此，台大指出，因應疫情升級，建議短期學生暫緩入境，若上學生決定入境來台，校方將依疫情中心規定安排居家檢疫14天。台師大說明，校方已準備好宿舍，可供學生14天檢疫。

根據教育部統計，108學年度韓國學生來台留學共4070人，包括學位生849人、非學位生3221人。教育部說明，考量各校開學在即，25日後返台之外籍學生將無法如期到校上課，請大專校院啟動「學生安心就學措施」，納入自韓國入境外籍學生之開學選課、註冊繳費、修課方式、成績考核、請假休復學、輔導協助等事宜，以協助學生如期完成課業。

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▲教育部表示，韓生須配合中央流行疫情指揮中心的決策，進行14天的居家檢疫。（圖／記者崔至雲攝）

教育部綜規司司長黃雯玲表示，4000多名韓生包含學位生、研究生，目前已有數名學生抵台，但今起入境的韓國學生，必須配合中央流行疫情指揮中心的決策，進行14天的居家檢疫。

4000多名韓籍生該如何安置？台師大表示，目前校內有66位韓國籍學位生、5位交換生，如有學生有需要，將比照港澳生居家檢疫一人一室作法，如要檢疫到開學後，就納入安心就學計畫，以視訊、遠距等方式彈性學習。清華大學也說，目前總共已經隔出一百多個房間給學生居家檢疫用。

台大則表示，因應疫情升級，建議短期學生暫緩入境，若上學生決定入境來台，校方將依疫情中心規定安排居家檢疫14天。政大說明，因校方25日已開學，該校韓生都已抵達校園，目前並無需居家檢疫的問題，校方提醒學生注意個人健康管理並持續關心其身心健康。