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台南非法燒庫錢造成嚴重空污　環保局遭批「束手無策」很無奈

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▲台南市南區新都路非法焚燒庫錢造成嚴重空污，令附近民眾苦不堪言，環保局今年至今已告發處分金額高達近60萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市南區新都路非法焚燒庫錢造成嚴重空污，令附近民眾苦不堪言，環保局今年至今已告發處分金額高達近60萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

陳姓民眾向台南市環保局檢舉，位於新都路「愛心庫錢專用場地」，長時間非法露天焚燒庫錢及紙紮屋，造成嚴重空氣污染，檢舉了3、4個月，打了上百通電話，環保局除接獲檢舉才去稽查開罰，不見有任何積極有效作為，業者仍每天非法露天焚燒，附近居民苦不堪言。

▲台南市南區新都路非法焚燒庫錢造成嚴重空污，令附近民眾苦不堪言，環保局今年至今已告發處分金額高達近60萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

住在「愛心庫錢專用場地」附近的陳姓民眾指出，每天下午2、3時就開始燒，塵屑飛得整個陽台，甚至到處都是，騎車經過，只要安全帽沒有防風罩，塵屑就會飛到眼睛裡，影響視線，好幾次因為這樣差點摔車，加上現在道路拓寬工程施工，更是險象環生。

陳姓民眾說，向環保局檢舉反映近3、4個月，打了近百通電話，只有回報過1次，也沒看到環保局有什麼作為，業者還是一樣，每天下午2、3時就開始燒；有時候燒的量多，煙及塵屑漫天飛揚，造成的空污十分可怕，

陳民說，有次下午4、5時騎車經過，塵屑飛到眼裡，自然反應就去揉眼睛，路旁還有工程人員放置的工具，差點車禍摔車，真的很危險，陳民強調，他只能不斷向環保局反映非法焚燒造成空污，希望能制止非法行為，但至今仍然無效，他不知為什麼？

▲台南市南區新都路非法焚燒庫錢造成嚴重空污，令附近民眾苦不堪言，環保局今年至今已告發處分金額高達近60萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

附近居民無奈地表示，業者都沒將包裝的塑膠袋及塑膠繩拆掉，整捆下去燒，燒出的煙又黑又臭，「明明就是污染空氣，市政府也不管」。據了解，該處提供喪家露天焚燒庫錢、手紮紙屋等，且喪家絡繹不絕；業者指出，環保局每天都來開單，有時1天5次，有時1天2、３次；這裡將要做焚燒庫錢專用爐子，要服務喪家，不然，喪家要去拿哪裡燒庫錢？這是民間重要習俗，喪家有此需求，才會在此焚燒，對於爐子的興建，業者說等地整好就開始蓋爐子。

▲台南市南區新都路非法焚燒庫錢造成嚴重空污，令附近民眾苦不堪言，環保局今年至今已告發處分金額高達近60萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市環保局則表示，焚燒庫錢之金爐，因非屬廢棄物清理法所稱之廢棄物範圍，所以非屬環保署公告廢棄物焚化程序，毋需申請空氣污染防制法之設置及操作許可，惟排放空氣污染物，應符合固定污染源空氣污染物排放標準。焚燒庫錢產生粒狀污染物質，違反空氣污染防制法第32條規定，若有民眾向環保局陳情，環保局稽查人員至現場若發現業者焚燒庫錢產生粒狀污染物之情事，環保局稽查人員將依法進行告發處分。環保局2020年至今已告發40件次，預計處分金額為59萬2800元整。

▲台南市南區新都路非法焚燒庫錢造成嚴重空污，令附近民眾苦不堪言，環保局今年至今已告發處分金額高達近60萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對於民眾指控業者不怕被開單，完全不理環保局，仍然每天違法焚燒，環保局卻沒有更積極作為一事，環保局表示，環保局的權責只是針對空污行為取締告發，管理或輔導業者合法焚燒庫錢等是民政局業務，並非環保局權責，民眾指控環保局沒作為，環保局也感十分無奈，且本案民政局已在查處，惟短時間尚未能業讓者有轉型成合法焚燒，目前環保局依法能做的，就是接獲檢舉就會前往稽查，違法就告發，但因對方並不是工廠，無法請業者關閉停業；民眾認為環保局沒有作為，開單也沒用，「那是民眾個人的認知」，環保局不予置評，環保局必須依法行政。

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