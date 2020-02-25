參加龍德宮起駕活動挨罵！鄭文燦駁「是受邀」　臉書發文：取消接駕

▲桃園市長鄭文燦發聲明，正式取消龍德宮接駕活動。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者陳韻如／綜合報導

一年一度的媽祖遶境在今年卻遇上新冠肺炎，讓不少民眾擔心造成群聚感染，而議論起活動該舉行或暫緩，但桃園龍德宮四媽祖仍照常舉行活動，23日晚間起駕，展開為期8天7夜的遶境。然而，市長鄭文燦因參加起駕活動惹議，他25日下午也在臉書出聲明，表示自己是受邀參加，另也正式取消鹿港天后宮的接駕活動。

針對桃園龍德宮南巡遶境活動，桃園市長鄭文燦25日下午在臉書發出3點聲明，龍德宮的進香活動至今已舉辦15年，而在22日起駕當天，鄭文燦與其他公職都是受邀參加，但原訂26日到鹿港天后宮參加接駕活動，「正式取消」。

另外，考量防疫需求，鄭文燦也已呼籲桃園各大公廟進香遶境活動暫緩，建議大型群眾活動都要遵守防疫規範，並依照中央防疫指揮中心專業評估後的建議執行，以降低群聚感染的風險，並減輕醫護人員壓力。

鄭文燦聲明全文：

針對桃園龍德宮南巡進香活動，在此聲明如下：

一、該進香活動已經舉辦十五年，起駕當天（2/22）我和其他公職都是受邀參加。原訂明天（2/26）至鹿港天后宮參加桃園龍德宮南巡進香的接駕活動，正式取消。

二、考量防疫需求，我已呼籲桃園各大宮廟進香遶境活動暫緩。

三、建議大型群眾活動都要遵守防疫規範，並依照中央防疫指揮中心專業評估後的建議執行，以降低群聚感染的風險，並減輕醫護人員壓力。

►腦公！你不可以賴帳喔

【更多新聞】

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍 轎車秒被遊覽車「夾成鐵餅」…媽送醫不治

災難降臨…「小粉紅堅持回台用健保」！ 陳柏惟：費率應和國人有別

嚴防新冠肺炎擴散 台東縣府宣布：禁同仁到2、3級旅遊警示國