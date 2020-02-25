　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

參加龍德宮起駕活動挨罵！鄭文燦駁「是受邀」　臉書發文：取消接駕

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲桃園市長鄭文燦20日指出，針對下週開學曾指示，「一個人確診，全校就停課」，中央有防疫標準，他特別向中央提出建議。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦發聲明，正式取消龍德宮接駕活動。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者陳韻如／綜合報導

一年一度的媽祖遶境在今年卻遇上新冠肺炎，讓不少民眾擔心造成群聚感染，而議論起活動該舉行或暫緩，但桃園龍德宮四媽祖仍照常舉行活動，23日晚間起駕，展開為期8天7夜的遶境。然而，市長鄭文燦因參加起駕活動惹議，他25日下午也在臉書出聲明，表示自己是受邀參加，另也正式取消鹿港天后宮的接駕活動。

針對桃園龍德宮南巡遶境活動，桃園市長鄭文燦25日下午在臉書發出3點聲明，龍德宮的進香活動至今已舉辦15年，而在22日起駕當天，鄭文燦與其他公職都是受邀參加，但原訂26日到鹿港天后宮參加接駕活動，「正式取消」。

另外，考量防疫需求，鄭文燦也已呼籲桃園各大公廟進香遶境活動暫緩，建議大型群眾活動都要遵守防疫規範，並依照中央防疫指揮中心專業評估後的建議執行，以降低群聚感染的風險，並減輕醫護人員壓力。

鄭文燦聲明全文：

針對桃園龍德宮南巡進香活動，在此聲明如下：

一、該進香活動已經舉辦十五年，起駕當天（2/22）我和其他公職都是受邀參加。原訂明天（2/26）至鹿港天后宮參加桃園龍德宮南巡進香的接駕活動，正式取消。

二、考量防疫需求，我已呼籲桃園各大宮廟進香遶境活動暫緩。

三、建議大型群眾活動都要遵守防疫規範，並依照中央防疫指揮中心專業評估後的建議執行，以降低群聚感染的風險，並減輕醫護人員壓力。

腦公！你不可以賴帳喔

【更多新聞】

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車秒被遊覽車「夾成鐵餅」…媽送醫不治

災難降臨…「小粉紅堅持回台用健保」！　陳柏惟：費率應和國人有別

嚴防新冠肺炎擴散　台東縣府宣布：禁同仁到2、3級旅遊警示國

ET快訊
11歲國小童確診「寒假曾上補習班」　接觸者、同學需居家隔離
心臟權威曝「劉真不是裝人工心臟」　醫分析「2續命儀器」差別
大甲媽祖遶境停辦？　徐國勇：大型宗教活動應考慮延期
台首見國小童染新冠肺炎！年僅11歲曾到醫院探視爺爺
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／大甲媽祖遶境考慮停辦？蘇貞昌：相信媽祖婆心意是「健康優先」

陳柏惟酸吳斯懷　國防外交委員會「有我沒有吳同學」

快訊／大甲媽祖遶境停辦？　徐國勇：大型宗教活動應考慮延期

快訊／吳斯懷無緣進外交國防委員會！　陳以信 、溫玉霞中籤

環狀線3月1日起正式收費！　適用1280定期票、常客優惠

快訊／「紓困條例」立院三讀！　游錫堃首次敲下議事鎚

參加龍德宮起駕活動挨罵！鄭文燦駁「是受邀」　臉書發文：取消接駕

林俊憲喊話台商：清明節這次沒回來　祖先一定會諒解你

快訊／新冠肺炎紓困條例立院二讀！　「防疫照顧假津貼」未入法

美國CDC仍將台灣列社區感染　外交部：已提資料交涉希望更正

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈蘆洲騎士衝出...遭撞飛滾5圈險丟命

破水後心跳不穩！改緊急剖腹產　歷經流產、試管...她見寶寶秒淚崩

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

貪食汪見餅乾「口水瀑布」洩洪 才剛吃飽...飼主笑：是有多餓啦

防新冠肺炎！「搭飛機」必注意6件事　酒精托運不超過2公升、選靠窗座位

快訊／大甲媽祖遶境考慮停辦？蘇貞昌：相信媽祖婆心意是「健康優先」

陳柏惟酸吳斯懷　國防外交委員會「有我沒有吳同學」

快訊／大甲媽祖遶境停辦？　徐國勇：大型宗教活動應考慮延期

快訊／吳斯懷無緣進外交國防委員會！　陳以信 、溫玉霞中籤

環狀線3月1日起正式收費！　適用1280定期票、常客優惠

快訊／「紓困條例」立院三讀！　游錫堃首次敲下議事鎚

參加龍德宮起駕活動挨罵！鄭文燦駁「是受邀」　臉書發文：取消接駕

林俊憲喊話台商：清明節這次沒回來　祖先一定會諒解你

快訊／新冠肺炎紓困條例立院二讀！　「防疫照顧假津貼」未入法

美國CDC仍將台灣列社區感染　外交部：已提資料交涉希望更正

首批康復者不想出院　方艙醫院：醫患關係回來了！

中職／春訓全壘打量產　詹子賢早晚都特打雙手長繭

南韓疫情爆發「升三級警戒」　華航公布4/30前飛韓國退、改票標準

自責未能幫助中華隊　周儀翔：我表現不及格

《進擊的巨人》作者家鄉振興計畫啟動　將重現「那一天」的恐懼

搶攻風電綠能商機　台灣鋼聯啟動多元化佈局挹注營運

獨家追蹤／「短暫解封」逃離武漢　4小時後..「台灣民眾出城落空」

快訊／大甲媽祖遶境考慮停辦？蘇貞昌：相信媽祖婆心意是「健康優先」

捏一下綠色娃娃！白汪「脖子拉超長」大喊熬嗚　網萌暈：還飆高音

發表「蟲草蛋油」改善血糖　民眾詢問度倍增…大葉：學校沒在賣啦！

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

政治熱門新聞

血友病童母冷笑吐心聲　揭幕後黑手

台商寫信給蔡英文！籲暫時關閉國門

血友病母子將抵國門！黃創夏傻眼

快訊／大甲媽祖遶境、宗教集會能不能舉辦？內政部長徐國勇回應了

疾管署討論媽祖遶境喊卡　高嘉瑜批：霸氣呢？

幕後／本來已啟動「二次千里送藥」　對岸出奇招放行血友病童

鎮瀾宮堅持辦遶境　陳柏惟：我會打電話跟鎮瀾宮溝通

疑怕韓國瑜開球沒觀眾　綠議員爆動員國中生！

羅智強自願去武漢「協商救援台人」

起底血友病童母！前外交官：取得國籍就離婚

這項一週4次風險降6成 　謝震武驚呆了

小心！在俄羅斯被誤認中國人遭肢體暴力　2國人被抓去醫院隔離

陳時中背5657萬元債務…存款不到300萬

紓困條例立院二讀！　「防疫照顧假津貼」未入法

更多熱門

相關新聞

桃園11家醫院　成立防疫聯防醫療網

桃園11家醫院　成立防疫聯防醫療網

因應新冠肺炎疫情嚴峻，桃園市11家急救責任醫院24日和代表市府的市長鄭文燦共同成立「COVID-19（新冠肺炎）聯防醫療網」，並簽署合作聲明書，讓防疫物資、病床床位數、醫護人力、設備及院際轉診相互支持，如遇有特殊或緊急事件，可經由衛生局進行協調，讓醫療資源發揮最大效果。

桃園2工人　遭土牆崩塌活埋死亡

桃園2工人　遭土牆崩塌活埋死亡

桃園原民敬老卡　申請年齡下修

桃園原民敬老卡　申請年齡下修

開學在即桃園大江推「防疫專區」

開學在即桃園大江推「防疫專區」

桃園航空城撥雲見日　大園素地交易量年增逾6成

桃園航空城撥雲見日　大園素地交易量年增逾6成

關鍵字：

鄭文燦桃園接駕龍德宮

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女國中生頂樓徘徊　墜16F亡

身分證238中2碼　天賜百匯享折扣

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　媽送醫不治

15歲高中男生14樓跳樓！母妹痛哭

謝和弦被爆「前女友是成語蕎」！煽情告白曝：妳讓我欲死欲仙

王陽明女兒「氣質中文名」網狂推

血友病童母冷笑吐心聲　揭幕後黑手

血友病童母子搭機回台！父親說話了

《迫降》金正鉉曾對少時徐賢擺臭臉：錯就是錯

吳宗憲：Lulu是被離開《大熱門》！

百萬人瘋媽祖遶境！靈媒「34字戳破盲點」

隋棠1歲兒摔下1.3m高床「鎖骨斷成兩截」！

首見國小學童染新冠肺炎！新北家庭群聚案31為學生

台商寫信給蔡英文！籲暫時關閉國門

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面