歐洲人不戴口罩？義大利封城後「這一幕」破天荒首見　網：真的怕了

▲義大利人也紛紛戴上口罩了。（圖／達志影像／美聯社）



記者林懿捷／綜合報導



新冠肺炎（COVID-19）正在全球擴散，義大利更有12座城市「封城」，雖然歐洲人沒有戴口罩的習慣，但義大利當地疫情爆發，街上人們戴上口罩的景象曝光後，讓人感受到歐洲人也「真的怕了！」目前歐洲大多數病例來自亞洲，但義大利連日激增，確診數增至超過220例，更出現第7起死亡病例，為歐洲疫情最嚴重國家。

▼當地大眾運輸上，也有民眾戴上口罩自保。（圖／達志影像／美聯社）





近日義大利新冠肺炎疫情大爆發，義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）宣布12 座城鎮「封城」管理，並強制減少公眾場合的娛樂、社交活動，像是當地酒吧、迪斯可舞廳就被要求，晚上6點至隔天凌晨6點間不得營業，以避免群聚感染的發生。

▲義大利軍人戴上口罩，在米蘭大教堂附近值勤。（圖／路透）

此外，包括威尼斯狂歡節、米蘭時裝周在內的藝文、商業等相關活動深受影響，米蘭的學校也需要延後開學，義甲足球聯賽更因疫情而延賽；而正在威尼斯取景的《不可能的任務7》（Mission: Impossible 7）日前被迫停止拍攝，「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）只能先滯留當地。

▼威尼斯嘉年華因肺炎被迫中斷。（圖／達志影像／美聯社）





相較於中國大陸、台灣地區滿街民眾戴口罩的情況，歐洲人因文化差異不喜歡戴口罩，除了認為「口罩是給病人戴的」，有些歐洲國家更有「禁止穿戴面罩」的命令，像是奧地利就禁止人民在沒有合法的理由下，在公共場所戴口罩或以面罩等遮蓋臉部，違規者甚至會收到150歐元（約新台幣5000元）的處分。

▲超市的民生用品也被幾乎被掃空。（圖／路透社）

在PTT「八卦板」上，也有網友分享「義大利封鎖城鎮，藥局口罩完售」，放上許多當地居民照片，民眾都戴上醫療口罩、N95口罩自保！讓人驚呼「誰說歐洲人不戴口罩的，這不是會怕了嘛！」、「第一次看到歐洲人集體戴口罩」、「過陣子會不會跟台灣一樣搶酒精？」令人擔心在亞洲地區持續淪陷後，正在受新冠肺炎衝擊的歐洲會有什麼變化。

▼因擔心封城會物資缺乏，民眾也紛紛搶購民生物品。（圖／達志影像／美聯社，下同）

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