萬華阿公店「紅牌」肺炎確診瘋傳　造謠者：她把客人都拉走...

▲通訊軟體瘋傳萬華阿公店一名紅牌確診，最後查出竟是前同事搞的鬼。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）延燒至今造成許多民眾人人自危，但卻仍有不實謠言傳出，有人透過通訊軟體散佈謠言，指稱萬華1名阿公店紅牌確診肺炎，消息瞬間走遍萬華區，造成萬華阿公店生意一片低迷，但最後有人出面闢謠，才確認是小姐間的互相傷害，散佈謠言的小姐也離開萬華。

有消息傳出，1名阿公店小姐確診肺炎，一度造成萬華2百多家阿公店生意低迷，顧客不願意上門，小姐不敢上班，讓店家相當無言，有業者坦言，「整個阿公店業績直直落」，決定要揪出這名遭控確診肺炎的阿公店小姐。

最後阿公店家集體向飲酒協會提出抗議，協會也找到該名遭控確診的小姐，但該名小姐不斷喊冤， 表示自己是台灣人，且近年也都沒有出入過大陸一帶，甚至自己連感冒、發燒的症狀都沒有，讓飲酒協會感到奇怪。

飲酒協會再追查下去，原來遭指控的小姐是華西街某阿公店的紅牌，前同事不滿其太紅把客人都拉走，所以才會指控「她」確診肺炎，但沒想到反而造成阿公店間的困擾，生意也大受影響，業者直言，「回不去了」。

最後，遭指控確診的紅牌小姐也得到平反，在風波過後繼續上班，但散佈謠言的小姐也自知待不下去，則已經離開萬華。

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