怕月老認錯人！她變身自由女神「高舉手機放大照片」：竟然聖筊了

▲許多人會去樂成宮祭拜月老求姻緣。（圖／翻攝樂成宮官方臉書）

記者康心禹／綜合報導

許多男女在拜月老時，心裡都會邊想著那個他（她），把理想對象的條件講清楚，祈求可以靈驗。不過近日有一名女網友因為擔心月老會找不到她的那名對象，直接像自由女神像般高舉手機，並放大照片，沒想到月老竟然給了她「聖筊」的回應。

原PO在《Dcard》分享，近日跟朋友討教要怎麼拜樂成宮月老，由於關於對方的資訊情報實在不多，擔心月老會不知道他在講誰、會找不到他。好（損）友表示，「你就拿手機照片給祂看啊再擲筊，問祂有沒有看到。」

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原PO覺得朋友根本就是在鬧新手，決定當天去拜的時候，就把自己知道關於他的一切告訴月老就好，然後在心裡想著他的模樣就好了吧，但是當天擲筊3次竟然都沒有聖筊，「我整個超驚慌失措，不會真的要拿手機出來吧！」

▲美國自由女神像。（圖／記者蔡玟君攝）

於是原PO還是聽了朋友的話，把手機拿出來了，「我跟自由女神像一樣高舉右手，將手機螢幕面向月老，一旁損友還幫我放大圖片，以確認祂看得清楚，旁邊還有十來個信徒呢，希望他們都很虔誠，沒注意到有個蠢蛋。」

原PO接著半信半疑又很真摯地問祂看到了嗎，結果還真的聖筊，「我服！太靈了！接下來問問題也很順暢，大家以後有心儀的他（她），不用報個資，直接給看照片就好了」

網友紛紛開玩笑留言，「笑死，以後會不會看到很多人拜月老在那邊舉手機」、「給照片也要報個資啦，長的很像很像的怎麼辦」、「嗚嗚我昨天應該也要舉一下的」、「會不會一轉頭發現大家手機裡的是同個人」、「結果是大眾臉就尷尬了」。