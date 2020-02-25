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防新冠肺炎⋯外食比例降！超商盒裝鮮食狂賣　引「日本最夯健康食物」新選擇

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▲▼全家引進風靡日本的超級食物「超級大麥」共10款鮮食、零食。（圖／蕭筠攝）

▲全家今日宣布引進風靡日本的超級食物「超級大麥」共10款鮮食、零食。（圖／記者蕭筠攝，下同） 

記者蕭筠／台北報導

隨著大陸新冠肺炎（COVID-19）疫情持續發燒，大大影響外食族不再「瘋外食」比例，根據超商觀察顯示，近期消費取向以「簡單煮、簡單吃」為主，包括盒餐類、有包裝的主食銷售較好， 與去年同期成長逾10%，而鮮食類又以健康食材商機成長幅度最高。

看準國人愈來愈注重健康，全家今（25）日宣布引進風靡日本健康食材「超級大麥」，首波推出8款鮮食以及2款零食，並於明日正式開賣，預計今年總計上架多達20個品項，喜愛嚐鮮的民眾可以試試看。

▲▼全家引進風靡日本的超級食物「超級大麥」共10款鮮食、零食。（圖／記者蕭筠攝）

▲「超級大麥」鮮食、零食明日正式開賣。

近來日本超夯的健康食物「超級大麥」台灣也有了！全家今（25）日宣布導入超級大麥，首波祭出8款鮮食和2款日本全家熱銷零食，有飯糰、便當、湯品、輕食、麵包等品項，搶攻台人注重健康商機。且根據調查顯示，台灣25歲以上便利商店消費者，超過65%比例在乎健康，進而掀起各種健康飲食風潮，如減鈉、減醣、增蛋白、高纖維等。

▲▼全家引進風靡日本的超級食物「超級大麥」共10款鮮食、零食。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼超級大麥製作麵包、零食。

▲▼全家引進風靡日本的超級食物「超級大麥」共10款鮮食、零食。（圖／記者蕭筠攝）

全家商品部部長黃君毅表示，因近年外食結構逐漸朝向健康趨勢，故今年鮮食以「減法策略」Clean Label少添加、「替代策略」蔬食植物肉、「加法策略」健康志向鮮食3大方向布局，就是要讓消費者來全家加減吃都會很健康。鮮食部部長黃正田則補充說明，看準消費者飲食趨勢，此次強勢引進日本健康食物「超級大麥」，提供更多樣選擇。

▲▼全家引進風靡日本的超級食物「超級大麥」共10款鮮食、零食。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼濃湯、飯糰系列。

▲▼全家引進風靡日本的超級食物「超級大麥」共10款鮮食、零食。（圖／記者蕭筠攝）

而近期受新冠肺炎影響，消費者大幅降低外食比例，全家指出2月初整體業績表現有些緊張，但月中後有緩轉趨勢，其中，以鮮食、盒裝、有包裝類的主食商品銷售大增，相較去年同期有超過10%成長，也觀察到民眾晚間在超商購買麵條、雞蛋、罐頭比例增加，可以發現選擇在家煮在家吃的人變多，對應這些商品就成長超過4至5成。另外冷凍商品的整體表現也十分不錯。

▲▼全家引進風靡日本的超級食物「超級大麥」共10款鮮食、零食。（圖／業者提供）

▲超級大麥10款商品。（圖／業者提供）

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