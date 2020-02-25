4000億隻蝗蟲過境！彷彿恐怖電影場景　網：災難的開始？

▲4千億隻的蝗蟲滿天飛。（圖／翻攝自Facebook／It`s A Whole New World 我的一千零一夜）

實習記者施怡妏／綜合報導

一名常駐阿拉伯的台灣部落客「喬西」，日前直擊4000億隻蝗蟲大軍來襲，她震驚表示，「曾經以為蝗蟲和瘟疫都是歷史名詞」，沒想到現在卻真實在眼前上演奇景，蝗蟲過境的場面壯觀，雖然可怕但也很美，也有網友懷疑是不是災難的開始。

喬西20日在臉書粉專《It's A Whole New World 我的一千零一夜》上發文分享「蝗蟲過境」的照片和影片，照片中天空中一點一點黑黑的，遠看以為是沙子，拉近一看其實是滿滿的蝗蟲，4000億隻的蝗蟲在天空中飛，「曾經我以為戰亂跟恐攻都在世界盡頭，但看到滿天遍野的蝗蟲，我彷彿走進了恐怖電影的場景」，也讓她對大自然生出敬畏之心。

喬西表示，看到此景象的人們都停下車來拍照錄影，甚至還有人走出車外拍下這神奇的畫面，但她沒有勇氣走出車外。影片中不斷有人尖叫喊著，「我的天啊！天呀！」喬西在臉書上附上多張圖片，還提醒網友，「如果有密集恐懼症的人不要看喔」。

▲蝗蟲過境的場面看起來相當驚恐。（圖／翻攝自Facebook／It`s A Whole New World 我的一千零一夜）

沙漠蝗蟲能夠迅速飛到遙遠距離，一天可移動達150公里，這一次的蝗災從1月開始，從蘇丹飛越紅海，本月到達葉門、沙烏地阿拉伯及伊朗。大陸專家預測，這一批的蝗蟲可以會在6月的時後，隨著季風飛向雲南。

對此農委會表示，正在密切注意蝗蟲是否進入東南亞，一旦入侵大陸地區，恐怕台灣也會遭殃。但大陸在地理上有天然屏障，無法越過喜馬拉雅山脈，雖然如此，但還是不能掉以輕心。