228受難者王育霖遺孀王陳仙槎　投票後3天98嵩壽睡夢安詳辭世

▲228事件70周年，王克雄（右一）、王克紹（左二）兄弟合編出書，王陳仙槎女士和媳婦、孫子、孫媳出席新書發表，賴清德也出席。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

228受難者王育霖檢察官遺孀王陳仙槎女士，日前投下神聖一票，欣慰蔡英文總統高票連任，1月14日凌晨在睡夢中安詳辭世，享壽98歲，家屬擇定2月1日上午10時，於台南市立殯儀館明德廳公祭。

據了解，台南市出生的王育霖（1919-1947年），是日本統治台灣時，第1位在日本當檢察官的台灣人。戰後返台擔任新竹地院檢察處檢察官，偵辦私吞美援救濟奶粉的「粉蟲案」，屢次傳喚新竹市長郭紹宗少將不到。他拒絕送上門的賄賂，親自前往市政府調查，不料警察局長率領大批員警包圍他和法警，搶走搜查令與公文。

王育霖為此辭職負責，轉任台北建國中學教員，也在林茂生擔任社長的《民報》當法律顧問，提供民眾紙上免費諮詢，撰寫社論或批評文章。

1947年228事件爆發，3月14日下午3時多，6個武裝士兵（另有5、6個便衣；幾個穿中山裝男子等不同說法），在台北住宅押走王育霖。當時長子王克雄兩歲半，次子王克紹兩個月半，25歲王陳仙槎飽受驚嚇。她一手牽著、一手抱著孩子，到處奔走找不到丈夫，半年多以後無計可施，只好搬回台南，強忍悲痛和異樣眼光。

王育霖親弟弟王育德（1924-1985年），戰後在台南一中任教，致力話劇演出。哥哥被捕下落不明，他取道香港逃往日本，重回東京大學完成博士學位，成為台語文專家。留日期間積極鼓吹台灣獨立，發行《台灣青年》刊物，出版《台灣—苦悶的歷史》等書，被列為「黑名單」無法回來，最後客死他鄉。

台南市政府前年將王育霖、王育德兄弟列為府城歷史名人，在中西區民權路二段96-1號為故居掛牌。並於古蹟原台南公會堂後側吳園排屋，設立王育德紀念館，去年發行紀錄片《回鄉Huê-hiong》。

王育霖被捕下落不明，王陳仙楂辛苦撫育兩個兒子，在戒嚴白色恐怖時期處境特別艱難。她咬牙栽培，長子王克雄台大電機系畢業，到美國取得電機博士，在海外從事房地產。次子王克紹高雄醫學院畢業，曾任職省立台南醫院外科，現在台南市中西區成功路經營王克紹診所。

前總統李登輝早年留學日本，曾受王育霖、王陳仙槎夫婦照顧。1994年228紀念日，他在總統府接見受難者海外家屬，從王克雄口中獲悉故人遺孀健在，幾天後專程到她次子王克紹台南家拜訪並致謝。當時王陳仙槎女士緊緊握住前總統李登輝的手，哭著拜託幫忙查明真相，至少讓她知道丈夫那一天遇害，可以為他做忌…。

王克紹說，他父親被押走數日，曾有人到家裡偷偷出示紙條，表示受託傳達訊息，但母親透過許多管道打探都沒下文。他們深信父親被捕後，並未立刻處決，許多檔案沒公布真相不明。父親究竟哪天死的？一直沒查出來，只能以被抓走的3月14日做忌。每年這天形同二度傷害，媽媽更是痛苦了70多年。

日本大正十一年（1922年）出生的王陳仙槎女士，近年身體日衰，但1月11日大選，她由長子王克雄推輪椅前往投票，晚上獲知他們一家支持的蔡英文總統高票連任，很欣慰地點點頭。不料，事隔不到3天的14日凌晨，她在睡夢中辭世。

自幼痛失父愛的王克雄、王克紹，與家屬隨侍在側親視含殮，兄弟倆講到母親茹苦含辛，養育他們長大，忍不住落淚，並以「母恩浩蕩，無與倫比」，表達無限感激。

王克雄、王克紹說，母親痛心父親含冤枉死，日夜盼望查明遇害確切時日，可以好好為他做忌。70多年過去了，這個心願最始終無法實現，可說帶著遺憾離開。但從另個角度來看，母親和父親終在天上團聚，應該是患難夫妻最想望的吧。

王陳仙槎老夫人遺體停柩台南市立殯儀館和平堂38號，2月1日（大年初八）上午9時30分於明德廳家祭，10時公祭後發引火葬場昇化。

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