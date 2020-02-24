FinTech席捲全台金融業　中壽出招搶數位金融人才

▲中壽不斷精進數位實力，總經理黃淑芬（左五）更與AI新銳對談，讓青年勇於發聲。（圖／中壽提供）

記者紀佳妘／台北報導

金融科技浪潮席捲金融業，中國人壽今（24）日表示，邀請「AI新銳領航者競賽」前3名學生團體與中壽總經理面對面座談，跨界分享彼此心得，從公司內部科技創新團隊顧問文化，到參與外部AI新銳校園人才拔擢活動，多管齊下開創金融科技服務新藍海，搶更多的數位金融人才。

中國人壽總經理黃淑芬表示，科技為金融業帶來創新思維，民眾更重視科技帶來嶄新的保險體驗與服務，公司一直以愛與關懷的核心精神，透過數位力全面提升業務動能，並以實際行動支持政府數位化政策，並由內而外推動數位創新，集所有力量讓同仁化身為壽險鋼鐵人，其中外在部分，透過科技賦能，提升服務效率，內在則始終不變的是溫度，打造出的服務價值。

黃淑芬在座談會上鼓勵學子們善用所學接軌知識與實務，面對未來趨勢更要勇於驅動產業創新，運用AI找出的關鍵痛點，邁向頂尖數據人才。一名得獎同學指出，以前都是從課本練習，這是第一次接觸到真實的海量數據，發現除了跑數據，更重要的是這些數字背後的意義，是個很寶貴的經驗。

中壽近年來積極運用大數據、AI人工智慧，用科技為消費者提供值得信賴的保險服務，包括業界首創刷臉投保，將人臉辨識技術應用在投保流程中，不僅優化投保體驗、大幅減短服務流程，還可以有效確認保戶身分的正確性及意願，保障客戶權益。

在培育數位金融人才上，中壽持續深耕金融科技種子，以「顧問式組織」及「完整職涯發展地圖」，形塑出科技創新團隊的顧問文化，同時也採取高效的扁平式組織架構，只要同仁有好的想法，就能獲得內部專業人才的相互支援，溝通更加暢通、靈活，快速因應市場變化與挑戰，對員工來說，從專案中學習到不同面向的技能，提升軟硬實力。

此外，中壽也提供完整的職涯發展地圖，新進員工以保險專業課程與分析實務打底，累積一定能力後，開始帶領專案，養成策略、管理與整合能力，再依個人屬性選擇成為領域專家或內部顧問，使人才更能多元化發展。