工業區隨袋徵收政策　台南市環保局持續推動

▲台南市環保局，將持續推動「工業區事業員工生活產生之廢棄物隨袋徵收清除處理費試辦計畫」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

因應廢棄物清理法修法，台南市環保局推動「工業區事業員工生活產生之廢棄物隨袋徵收清除處理費試辦計畫」，迄今已陸續有台南科技工業區、安平工業區、總頭寮工業區、保安工業區及柳營科技工業區暨環保園區等5個工業區響應加入，環保局未來亦將持續推廣至其他工業區。

市長黃偉哲說，工業區隨袋徵收政策，除了可落實事業垃圾分類外，透過「專用垃圾袋」徵收之清除處理費，採經濟誘因的引導方式，推動事業減少垃圾量並提高資源回收，且可協助事業去化員工生活垃圾，並改善垃圾清運價格遭哄抬之情形。

環保局長謝世傑表示，鑒於工業區資源回收普遍效能不彰，這項政策推廣後，可以減少資源回收物進入焚化廠，以減低焚化爐處理負荷。依2019年度5大工業區執行成果，共清運一般垃圾計17萬3569公斤、資源回收達2萬6787公斤，卓有績效，值得持續推廣。

環保局說明，工業區隨袋徵收政策規定，事業機構應將員工生活垃圾分類為一般垃圾、資源垃圾、廚餘等3類，始得交付環保局清潔隊清除或回收。如欲參與隨袋徵收之工業區，可請其管理單位調查區內廠商之意願，有意參與家數達1成，環保局即派員辦理隨袋徵收說明會、協商安排後續相關收運作業，籲請台南市各工業區共襄盛舉響應，加入台南市工業區員工生活垃圾隨袋徵收政策，為環境保護共盡心盡力。

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