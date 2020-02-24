劉真移除葉克膜「做人工心臟」　醫：非常重症才不得已的手段

▲吳宗憲今（24）日受訪時透露劉真已經摘除葉克膜。（圖／翻攝自臉書／劉真）

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吳宗憲今（24）日受訪時透露劉真已經移除葉克膜，準備做人工心臟。醫師指出，葉克膜的下一步的確有心室輔助器這個選項，人工心臟是統稱，但移除葉克膜改裝心室輔助器「並不代表病情好轉」，可能是有機會做心臟移植，因此才改裝輔助器延續時間，算是「非常重症才不得已的手段」。

國泰醫院心血管中心部主任兼心臟血管外科主任侯紹敏指出，移除葉克膜和病情好轉並不能畫上等號，因為放置心室輔助器，不一定要意識清楚，有可能是患者願意自費，尋求更長時間去等待換心機會，再加上葉克膜的確不適合放置太久，身體沒辦法承受，心臟容易受到傷害 ，所以改成心室輔助器，也相對好一點。

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侯紹敏說，因為心臟移植不是要做就可以做，最重要的是延長可以等待的時間，但輔助器也有分別，有些可以裝在身體裡回家的，也有分左心、右心或是雙心，不過這也算是一個過渡性的輔助器材，讓心臟恢復時間延長，因此使用輔助器一樣有血栓風險，也必須使用抗凝血藥物和注意照護。

「這是不得以之下最好的方法了！」侯紹敏強調，心室輔助器就是幫忙延長時間，可以撐多久無法判定，但這種機器放越久，一樣傷害越大，所以裝置心室輔助器算是非常重症才不得已的手段。