世衛首派專家團訪方艙醫院　衛健委：未來繼續加強合作

▲世衛專家組日前抵達武漢，視察同濟醫院、武漢體育中心方艙醫院。（圖／翻攝自新華網）



記者郭卉寧／綜合報導

世界衛生組織（WHO）專家組上周末抵達武漢，對同濟醫院、武漢體育中心方艙醫院兩家醫院，以及湖北省疾病控制中心進行考察，而這也是新冠肺炎（COVID-19）爆發後，世衛首次派專家團到武漢。對此，中國國家衛生健康委員會主任馬曉偉表示，感謝考察組在中國抗擊疫情的關鍵時刻前來，並提供的寶貴建議，「中國有信心、有決心戰勝疫情。」

根據《法新社》、《中新社》報導，世衛專家團在上周末抵達武漢，並視察同濟醫院（光谷院區）、武漢體育中心方艙醫院兩家醫院，之後也前往湖北省疾病控制中心，了解湖北省及武漢市的專家對疫情防控、醫療救治等情況，並與當地專家及防控人員進行交流。

另外，世衛專家組23日也與馬曉偉會面，反饋這次在武漢考察的情況、主要發現，並提供建議。對此，馬曉偉表示，感謝專家團在中國抗擊疫情的關鍵時刻來華展開工作，也為了讓中國及全世界能更加完善的應對疫情，而提供寶貴意見。他也強調，中國現今採取的措施，不僅是對人民的健康負責，也是為全球公共衛生安全做出貢獻。

馬曉偉指出，「中國有信心、有決心戰勝疫情，將繼續根據中央的要求，分區分級做好新冠肺炎疫情防控工作，完善差異化防控策略，統籌疫情防控與經濟社會發展。」他表示，中方也將進一步完善重大疫情防控體制，健全國家公共衛生應急管理體系，並繼續與世衛加強合作。