跆拳亞運金牌魏辰洋崩解變毒梟！身藏54顆安非他命梅碇遭判刑

魏辰洋才因拿金牌跟當鋪借錢引軒然大波，竟又染毒。(圖／達志影像／美聯社)

記者李忠憲／台中報導

金牌國手魏辰洋涉毒！曾在廣州亞運拿下跆拳道金牌，被譽為「南投之光」的國手魏辰洋，2019年遭警方查獲持有內含2級毒品安非他命的梅錠共54顆，遭台中地院判處2月有期徒刑，得易科罰金。而他先前還被爆料欠當鋪20萬元沒還，由父親出面幫忙緩頰否認。

判決書指出，男子魏辰洋2018年10月9日下午，開車行經西屯區市政北七路與河南路口時，遭員警發現他開車手拿行動電話講電話，立刻遭攔查。過程中，員警發現魏的駕駛座車門有K他命，經取得他同意後，在他背包內發現有15包共54顆毒品梅錠。

警方經送驗後發現梅錠中含有安非他命，純度小於1%，換算安非他命總重約0.53公克，而魏男經採尿化驗，毒品雖呈陰性反應，但仍遭依違反毒品危害防制條例送辦。

魏男坦認犯行，他表示梅錠是同年10月5日在太平一家汽車旅館內，跟綽號「小陳」男子購買。法官審酌魏男坦認，尚有悔意，輕判2月，得易科罰金。

另外，魏辰洋去年6月獲聘國家運動訓練中心教練，9月就遭解聘，11月還遭國訓中心向南投地院申請支付命令，要魏歸還薪資40683元。除此，魏也欠多家銀行借款約百萬元，遭向南投地院申請支付命令。

另外，魏辰洋去年7月也遭指控，他拿亞運金牌典當20萬，繳交利息3個月後就消失無蹤。事發後，魏父出面澄清否認有典當金牌，而魏也曾說，是因為離開草屯工商後無業一陣子，已找到國訓中心的工作。

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