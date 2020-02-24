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解放軍要買139萬套防彈衣！　預定「2年內交貨」有特殊用途？

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▲▼解放軍要買139萬套防彈衣！定「2年內交貨」有特殊用途？。（圖／翻攝全軍武器裝備採購信息網）

▲解放軍發出標案採購防彈衣。（圖／翻攝全軍武器裝備採購信息網）

記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍「全軍武器裝備採購信息網」21日發布兩則防彈背心的招標公告，共採購139萬套通用型、加強型防彈背心，要在24個月內完成交貨。由於防彈背心只有3至5年的保存期限，加上一次就採購如此龐大的數量，還要求在2年內要完成交貨，使得標案受到許多關注軍事的網友討論，好奇未來幾年內是否有「特殊用途」。

▼解放軍進行射擊訓練。（圖／視覺中國）

▲▼ 疊子彈,解放軍,狙擊手。（圖／CFP）

發出此次招標的單位為「解放軍陸軍裝備部」，根據中國「全軍武器裝備採購信息網」21日公告編號「TC190S5XU-01」招標訊息，中國人民解放軍陸軍裝備部自2020年2月24日起到2020年3月6日止，委託採購93萬套防彈背心插板，每套含稅最高限額7953.76人民幣（約34328元新台幣），最高總限價為73.9億元（約318.9億元新台幣）：至於「加強型防彈背心」單套的最高限價為12897元（約55668元新台幣），46.7萬套的最高總限價為60.2億元（約259.85億元新台幣），必須在合約簽訂後的24個月內分批交付產品。

防彈背心的保存期限一般為3至5年，存放過久會影響防彈效果，因此，此標案一次採購超過百萬的龐大數量，又要求在2年內完成交貨，引起許多關心軍事的網友討論，有的人指出，解放軍未來幾年可能有「特殊用途」；有的人提到，解放軍過去較不重視防彈衣，普及率低於他國，現在只是補足需求；有的人則認為，防彈衣的保存本就不易，龐大採購量是為了備用與替換。

「全軍武器裝備採購信息網」23日再度發布訊息表示 ，為打贏疫情防控阻擊戰，預防新冠肺炎的疫情擴散和蔓延，要達到最大限度減少人員聚集，對難以按時實施年度監督審查的承製單位，由新時代認證中心在疫情結束後6個月內完成監督審查，格審查申請受理點暫停受理期間，申請單位可通過符合保密要求的機要傳遞管道，向受理點寄送申請材料。受理點對材料進行形式審查，並將審查結果回饋申請單位進行預先整改。

▼加強型防彈背心的招標公告。（圖／翻攝全軍武器裝備採購信息網）

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