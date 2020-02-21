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解放軍4艦「自由航行」夏威夷附近　官媒曬第三島鏈藍海穿浪照

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▲▼161遠海訓練編隊接近夏威夷,以四艦陣型展開補給演訓。（圖／翻攝自央廣軍事網）

▲161遠海訓練編隊接近夏威夷，以四艦陣型展開補給演訓。（圖／翻攝自央廣軍事網）

記者楊庭蒝／綜合報導

中國南部戰區的導彈驅逐艦呼和浩特號率領「161遠海訓練編隊」，在18日正式進入西半球國際海域，接近夏威夷並「自由航行」，除了展開編隊防空演練外，也以四艦陣型執行多艦同時補給演練，讓901型綜合補給艦的查干湖號同時對另外3艘艦艇進行補給，場面相當壯觀，解放軍也藉此展現海上軍事實力的提升。

▲▼解放軍海軍查干湖號是901型綜合補給艦，在西太平洋第三島鏈為其他艦艇補給。（圖／翻攝自大陸軍媒）

▲▼解放軍海軍查干湖號是901型綜合補給艦，在西太平洋第三島鏈為其他艦艇補給。（圖／翻攝自大陸軍媒）

▲▼解放軍海軍查干湖號是901型綜合補給艦，在西太平洋第三島鏈為其他艦艇補給。（圖／翻攝自大陸軍媒）

161遠海訓練編隊進入太平洋第三島鏈後，行動備受關注，此次編隊由052D型呼和浩特導彈驅逐艦（舷號161）擔任指揮艦，成員有五指山艦（071型兩棲船塢登陸艦，舷號987）、查干湖艦（901型遠洋綜合補給艦，舷號 967）、咸寧艦（054A型飛彈護衛艦，舷號 500）和815A型天樞星艦（舷號857）組成，其中天樞星艦配有廣域偵查雷達。

這次的編隊中，查干湖艦是一大亮點，作為解放軍海軍的大型綜合補給艦，是中國第一艘超過四萬噸級的補給艦，專門為航母編隊建造，取代前身903型綜合補給艦，滿載排水量可達4萬噸，可以進行左、右舷、縱向補給，也可以搭載大型艦載直升機進行垂直補給，也能同時為多艘艦艇提供物資補給，提高補給效率。

除了補給演練外，161遠海訓練編隊在1月底也執行過防空演練，以各艦上的防空導彈對空中靶機進行攔截，有效檢驗編隊整體防空能力，展現解放軍陸海空三域的混合實力。

為此，美軍也於17、18日分別派遣E-2C艦載預警機（E-2 Hawkeye）、羅斯福號航母編隊及EP-3E白羊座電偵機在南海自由航行，此舉被外界認為是在牽制解放軍在第三島鏈的行動。

 
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