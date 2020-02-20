一箭四星！　「兩艙串聯+上層並聯」陸成功發射4顆新技術試驗衛星

▲ 這次發射任務是長征系列運載火箭的第326次航天飛行。（圖／翻攝自央視）

實習記者羅明輝／綜合報導

今（20）日上午5點07分，大陸西昌衛星發射中心透過長征二號丁運載火箭「一箭四星」的方式，成功將4顆新技術試驗衛星C星、D星、E星、F星發射升空。衛星目前已順利進入預定軌道，接下來將開展新型對地觀測技術試驗。

這次發射任務是長征系列運載火箭的第326次航天飛行，至於用於此次發射新技術試驗衛星C星、D星，跟長征二號丁運載火箭一樣，都是交由中國航天科技集團（CASC）所屬的「上海航天技術研究院」研製；新技術試驗衛星E星、F星則分別由哈爾濱工業大學、航天東方紅衛星有限公司研製。

CASC八院805所總體副主任設計師楊勇透露，這次執行任務的4顆衛星「高矮胖瘦」都不一樣，「為了能放下它們，我們採用『兩艙串聯+上層並聯』的四星串並聯方式，在整流罩和箭體之間增加一個過渡艙，放置最重、最大的一顆衛星，這不僅能讓衛星保持在較好的力學環境之中，還能減輕結構對其餘衛星的壓力。」

他提到，至於其他3顆衛星，為了讓它們盡可能互不影響，研製團隊也新設計了三星並聯支承艙，用一種內外艙加分體式樑的構造，來取代原先慣用的整體「井字」梁構造。

▲ 長征二號丁運載火箭以「一箭四星」的方式，成功將4顆新技術試驗衛星發射升空。（圖／翻攝自中新網）

長征二號丁運載火箭工藝師喬學鋒補充，「為了能夠讓4顆衛星都能安穩地『乘坐』在火箭裡，我們又分別設計、生產了3種不同高度和外形的轉接環，這也就相當於衛星的專用座椅。我們在經過幾套方案的討論後，最終使用了18道加工手續，讓3種不同零件最後能夠順利並聯起來。」

由於目前處於抗疫特殊時期，為了確保發射任務順利，航天科技集團指揮、部署發射場疫情防控工作，成立新冠病毒預防控制工作小組，嚴格管控進場人員，制定出行用車、人員健康等管理要求，並落實防疫宣傳、衛生防護、物資配備各項工作。發射任務最終取得圓滿成功，對於航天科技集團「研發與防疫」兩個方面來說，都是一種肯定。