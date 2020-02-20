　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

一箭四星！　「兩艙串聯+上層並聯」陸成功發射4顆新技術試驗衛星

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲ 這次發射任務是長征系列運載火箭的第326次航天飛行。（圖／翻攝自央視）

實習記者羅明輝／綜合報導

今（20）日上午5點07分，大陸西昌衛星發射中心透過長征二號丁運載火箭「一箭四星」的方式，成功將4顆新技術試驗衛星C星、D星、E星、F星發射升空。衛星目前已順利進入預定軌道，接下來將開展新型對地觀測技術試驗。

這次發射任務是長征系列運載火箭的第326次航天飛行，至於用於此次發射新技術試驗衛星C星、D星，跟長征二號丁運載火箭一樣，都是交由中國航天科技集團（CASC）所屬的「上海航天技術研究院」研製；新技術試驗衛星E星、F星則分別由哈爾濱工業大學、航天東方紅衛星有限公司研製。

CASC八院805所總體副主任設計師楊勇透露，這次執行任務的4顆衛星「高矮胖瘦」都不一樣，「為了能放下它們，我們採用『兩艙串聯+上層並聯』的四星串並聯方式，在整流罩和箭體之間增加一個過渡艙，放置最重、最大的一顆衛星，這不僅能讓衛星保持在較好的力學環境之中，還能減輕結構對其餘衛星的壓力。」

他提到，至於其他3顆衛星，為了讓它們盡可能互不影響，研製團隊也新設計了三星並聯支承艙，用一種內外艙加分體式樑的構造，來取代原先慣用的整體「井字」梁構造。

▲ 長征二號丁運載火箭以「一箭四星」的方式，成功將4顆新技術試驗衛星發射升空。（圖／翻攝自中新網）

長征二號丁運載火箭工藝師喬學鋒補充，「為了能夠讓4顆衛星都能安穩地『乘坐』在火箭裡，我們又分別設計、生產了3種不同高度和外形的轉接環，這也就相當於衛星的專用座椅。我們在經過幾套方案的討論後，最終使用了18道加工手續，讓3種不同零件最後能夠順利並聯起來。」

由於目前處於抗疫特殊時期，為了確保發射任務順利，航天科技集團指揮、部署發射場疫情防控工作，成立新冠病毒預防控制工作小組，嚴格管控進場人員，制定出行用車、人員健康等管理要求，並落實防疫宣傳、衛生防護、物資配備各項工作。發射任務最終取得圓滿成功，對於航天科技集團「研發與防疫」兩個方面來說，都是一種肯定。

ET快訊
美CDC認定：台灣出現明顯社區傳播　這五個亞洲國家也入列
北部女發燒29天才確診…將有社區感染？台醫看法悲觀：已達臨界
LINE桌機版更新　推出五大新功能超實用
劉真病危昏迷…加護病房狀況曝光　「媽媽陪病榻旁」現場警衛站崗
快訊／德國酒吧爆2槍擊案！至少8死5傷　槍手身分數量不明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

一箭四星！　「兩艙串聯+上層並聯」陸成功發射4顆新技術試驗衛星

香港貨輪疑載18米飛彈發射裝置　遭印度海關扣押

徵兵以大學畢業生為主！　解放軍改一年「兩徵兩退」

美國研究：「一戰鋼盔」防護力效果更好　勝過美軍現役頭盔

共軍繞台首稱「戰備巡航」　殲11鎖定F-16會讓「熱區」升溫？

產量超過全國1/3！　解放軍服廠9天變身防護服工廠...日產4.5萬套　

航母山東艦畫面曝光！ 　官兵戴口罩、量體溫「駁斥軍中疫情擴散」

美軍一周現台周邊6次藏玄機　王定宇：解放軍最近有問題嗎？

東海艦隊「王牌戰艦」艦長「隔離觀察」　軍報低調證實

他問兩岸一旦開戰「願意上戰場的人有多少？」　鄉民熱議吵翻

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

空間窄小？挑選多功能可折疊家具 6坪套房秒變寬敞「日式小清新風」

《想見你》結局大逆轉!!　李子維、黃雨萱海邊吻別消失

超有膽！新人歌手指定PK華晨宇　花花讚嘆「對手創作」很厲害！

鑽石公主號旅客「送車站就地解散」 日政府：已無感染風險...網全傻眼

期間限定！藏壽司北高雙店迎開幕　3種特別口味+金銀賞扭蛋快來試

一箭四星！　「兩艙串聯+上層並聯」陸成功發射4顆新技術試驗衛星

香港貨輪疑載18米飛彈發射裝置　遭印度海關扣押

徵兵以大學畢業生為主！　解放軍改一年「兩徵兩退」

美國研究：「一戰鋼盔」防護力效果更好　勝過美軍現役頭盔

共軍繞台首稱「戰備巡航」　殲11鎖定F-16會讓「熱區」升溫？

產量超過全國1/3！　解放軍服廠9天變身防護服工廠...日產4.5萬套　

航母山東艦畫面曝光！ 　官兵戴口罩、量體溫「駁斥軍中疫情擴散」

美軍一周現台周邊6次藏玄機　王定宇：解放軍最近有問題嗎？

東海艦隊「王牌戰艦」艦長「隔離觀察」　軍報低調證實

他問兩岸一旦開戰「願意上戰場的人有多少？」　鄉民熱議吵翻

丫頭罕見辣舞「狂開M字腿」拼了！　男友也在場…「偷瞄旁邊啦啦隊女神」全被拍

台胞證、持第二本護照恐成防疫破口！行政院：研擬做法中

台股盤中翻黑　收盤下跌33點收11,725點

快訊／新竹縣消保官辦公室遭廉政署搜索　縣府證實：是真的

61歲毒嬤做禮拜傳染37人…教徒恐怖內幕遭起底！　爆「教會私傳脫身攻略」

陳冠霖「雙眼紅腫」堅持上工　塗藥膏半夜痛醒：像有東西在眼睛裡鑽

不斷更新／蔣智賢開轟　悍將4比1領先味全龍

中職／統一獅找第4號洋投　已有鎖定人選

嘴綠看威金斯就想到杜蘭特　「我認為他可以進入最佳防守陣容」

蘇貞昌：配合居家隔離檢疫者酌予補貼　不配合將嚴查法辦

軍武熱門新聞

美國研究：一戰鋼盔防護力勝過美軍現役頭盔

陸徵兵改兩徵兩退　

他問一旦開戰「願上戰場的多嗎？」鄉民說話了

殲11鎖定F-16會讓「熱區」升溫？

解放軍報：海軍艦長正接受「隔離觀察」　

台灣軍力要強大需回歸徵兵　兩派網友戰翻

美軍6次經台灣　王定宇：解放軍最近有問題？

解放軍服廠9天變身防護服工廠...日產4.5萬套　

航母山東艦畫面曝光！ 　官兵戴口罩、量體溫「駁斥軍中疫情擴散」

052D驅逐艦「冷熱共架」垂直發射畫面曝光

香港貨輪疑載18米飛彈裝置　印度海關扣押

外交政策：台灣的軍力是空包彈？

巴國派軍機參戰協助平定蝗蟲侵襲

美軍偵察機飛越「南海上空」

更多熱門

相關新聞

陸徵兵改兩徵兩退　

陸徵兵改兩徵兩退　

台灣的兵役制度要採用徵兵制還是募兵制，一直是熱議的話題。大陸在經過國務院、中央軍委批准後，為了確保部隊可以隨時保持在高度戒備狀態，自2020年起，將義務兵徵集由由一年一徵一退改為兩徵兩退，徵兵時間區分為上半年和下半年兩次，服役時間為兩年，主要徵集對象仍以大學生為重點。

解放軍服廠9天變身防護服工廠...日產4.5萬套　

解放軍服廠9天變身防護服工廠...日產4.5萬套　

航母山東艦畫面曝光！ 　官兵戴口罩、量體溫「駁斥軍中疫情擴散」

航母山東艦畫面曝光！ 　官兵戴口罩、量體溫「駁斥軍中疫情擴散」

解放軍報：海軍艦長正接受「隔離觀察」　

解放軍報：海軍艦長正接受「隔離觀察」　

052D驅逐艦「冷熱共架」垂直發射畫面曝光

052D驅逐艦「冷熱共架」垂直發射畫面曝光

關鍵字：

長征二號丁運載火箭新技術試驗衛星一箭四星上海航天技術研究院CASC大陸軍武

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真已昏迷13天！經紀人凌晨改口「對外求助」

北部女確診「平日路徑」曝光　病況嚴重

劉真被爆「手術中心跳停止」至今還在醫院！榮總醫生曝現況

北部人注意！女發病29天確診　急追感染源

吳宗憲認了「我知情」：集中全力量幫劉真　曝辛龍目前狀況

即／20歲饒舌新星「遭人槍殺」！2歹徒衝進屋就開槍

停課標準拍案！1校2例即全校停課

新冠肺炎死前全程清醒「活活憋死」！

北部女沒出國確診　名醫：她一直沒符合通報定義

醫接觸白牌運將遭攻擊　女兒心疼

劉真裝葉克膜「黃金搶救期」曝！知情人：這幾天是關鍵

好市多驚見滅菌神水！她秒買：好大一瓶

劉真病危原因曝光！　動心臟瓣膜手術「心跳停了」

小彬彬三婚想生　前妻祝多子多孫

河正宇「否認濫用藥物」網不信！急曝證據保清白

更多

最夯影音

更多
麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉
小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面