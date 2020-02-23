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不畏新冠肺炎疫情　Zepro Run全國半程馬拉松路跑近萬人開跑

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▲2020嘉義Zepro Run全國半程馬拉松路跑-嘉義場4TH 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲2020嘉義Zepro Run全國半程馬拉松路跑-嘉義場4TH 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

邁入第四年的「2020嘉義 ZEPRO RUN全國半程馬拉松路跑」，23日一早於嘉義市立體育場正式起跑，市長黃敏惠等多位來賓也特地早起，為跑者鳴槍及加油。黃敏惠感謝全統公司致力推廣運動，讓大家防疫期間增強免疫力。

▲2020嘉義Zepro Run全國半程馬拉松路跑-嘉義場4TH 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲2020嘉義Zepro Run全國半程馬拉松路跑鳴槍起跑 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，面對疫情時也不要忘記健康的重要，感謝主辦單位面臨許多壓力仍然非常用心舉辦，全統公司是嘉義之光，而台灣各地的跑友也都前來參與。並呼籲拱手不握手、也要多洗手，做好自主健康管理，多運動可以增強免疫力，祝大家今天有最好的成績。

▲2020嘉義Zepro Run全國半程馬拉松路跑-嘉義場4TH 。（圖／記者翁伊森翻攝）

主辦單位全統運動用品股份有限公司余俊芳總經理稱，配合中央的規範，採取非常嚴謹的防疫措施，跑的雙潭是全台公認的黃金賽道、非常漂亮，用運動休閒結合地方觀光與美食，打造健康城市。

由於時值對抗新型冠狀病毒疫情之時，該賽事仍有約9,000人報名參加。主辦單位考慮本活動為戶外活動空間，加上維護報名者權益，仍舊如期舉辦。為讓跑者安心，主辦方已於賽前針對中港澳外籍人士旅遊史調查，同時於會場與入口處增設檢測站，入場皆須量體溫並手部消毒，工作人員皆配戴口罩，亦在會場內設置勤洗手等宣導加強防疫意識，且跑者於補給站不可直接用手碰觸食物，讓每一位來參加活動的跑友都能安心又健康的完賽。

本次全國半程馬拉松目的在於推廣「健康城市路跑」，分為21K半馬組、10K路跑組、6K健康組；報名參賽的年齡從2歲到90歲不等，現場皆可見到不同年齡層參加者。賽事行經湖光水色、風光明媚的蘭潭風景區，沿著環潭公路繞行蘭潭，讓跑友飽覽嘉義市之美，並至戶外吸收新鮮空氣。

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