湖北隔離者「想吃麵」偷跑回家！員警驚嚇急速找人　大罵：你良心呢

▲湖北老翁「想吃麵」逃跑回家，員警急速上門大罵：「你的良心呢。」（圖／翻攝自人民日報微博）

記者趙蔡州／綜合報導

隔離期間偷跑真的很母湯。湖北省十堰市22日上午發生一起隔離者偷跑事件，一名老翁因不滿醫院多次抽血及伙食不合味口，就趁醫護不注意時從醫院偷跑回家。警方獲報後馬上衝到老翁家找人，對方情緒激動一度不肯配合，氣得員警大罵「你的良心呢」，後經過不斷理性勸導，老翁才願意回院繼續隔離治療。

根據《人民日報》報導，老翁因不滿醫院多次抽血及伙食不合味口，22日上午9時許從醫院偷偷跑回家，儘管員警數小時後找上門來，他仍任性不肯配合回到醫院，還酸醫生在隔離期間一直抽他的血，是不是要把他的血偷拿去賣，員警聽到這裡當場暴怒。

現場一名員警生氣說，「現在這裡這麼多人都是為了你，為了給你治好病，你倒是好，說人家醫生把你血拿去賣，人家冒著生命危險給你治病，你說人家賣你血，你良心呢」、「你還從醫院裡跑，人家醫生為什麼抽你血，那是給你化驗有沒有病毒，怕你傳染給別人，知道嗎。」

▲員警事後貼心送幾碗泡麵給他止嘴饞。（圖／翻攝自人民日報微博）

員警好說歹說勸了半天，老翁才坦承會想要逃跑，原因是伙食不合胃口，醫院多是提供米食，但他一直想吃麵喝湯，還說給他一個半小時，等吃完麵後自己就會回去，讓員警聽了相當無奈。老翁最後還是同意跟員警回到醫院，員警事後也貼心送幾碗泡麵給他止嘴饞，只希望他以後不要再偷跑了。

其實自從大陸新冠肺炎爆發以來，大陸各地經常傳出有人偷跑的消息，台灣也發生過類似居家檢疫、居家隔離的人偷跑出門，讓相關單位為了找人疲於奔命，偷跑的人也可能成為防疫破口。

據悉，大陸全境截止23日晚間8時止，新冠肺炎確診患者為77048例，死亡患者為2445例，治癒23173例。國外疫情較嚴重的國家，日本確診792例（根據NHK，橫濱外海郵輪634例，日本本土158例）、南韓確診602例、義大力確診132例。

【影片請點此】