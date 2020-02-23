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穿防護衣巡房9小時「連水都沒喝」！護理長呼吸困難…扶牆跌坐地板

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▲▼護士長。（圖／翻攝微博）

▲護士長整天沒有進食，準備下班時累到只能扶牆壁站著，最後緩緩倒地。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷傳出，一線醫護人員為此付出許多辛勞。不過，大陸湖北宜昌有名護理長因為長時間穿著防護服，加上9個小時未進食、喝水，導致身體出現狀況，只能扶著牆壁硬撐，好在同事發現狀況，立刻將她扶起，帶到室外呼吸新鮮空氣，最後才緩慢恢復。

綜合陸媒報導，這起事件發生在湖北宜昌的惠民醫院，暈眩的護理長19日身穿黃色防護衣，不斷在集中隔離觀察點巡邏，從早上8點就穿衣上工，直到下午5點都沒有吃過飯、喝過水，等到快要下班時，身體無法負荷，只能扶著牆壁大口喘息，隨後緩緩倒地。

▲▼護士長。（圖／翻攝微博）

▲這名護士長從早上8點開始工作，到下午5點都沒有吃飯。（圖／翻攝微博）

發現護理長倒地，同事立刻趕往查看，隨後揹著對方，到空氣流通的地方呼吸新鮮空氣，護理長才緩過氣來，慢慢恢復。據了解，這名暈眩的護理長名叫陳淑紅，今年46歲，從11日開始就在醫院的密切接觸隔離觀察點站崗。

由於19日當天隔離對象非常多，不但有12個解除隔離的觀察對象要被送回家，還有20位密切接觸者要被送來隔離，清理完62個房間的垃圾後，陳淑紅又與另外5名醫護人員一起消毒房間，更換用品，同時發放午餐與藥物，不斷從一樓跑到四樓，又從四樓跑到一樓，才發生這樣的狀況。

眾多微博網友看完，紛紛感到相當心疼，在下面留言打氣，「讓一線人員好好休息吧，太辛苦了」、「看著心疼，希望疫情早點結束」、「要強制休息了，累到有瀕死感非常感同身受」、「不能光感動，要有措施保護好醫療人員。」

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