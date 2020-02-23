　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

可下半年出發！AirAsia最狂「0元機票」促銷　飛澳洲單程也只要1千7

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼AirAsia宣布8月1日正式首航高雄-宿霧航班。（圖／AirAsia提供）

▲為搶救買氣，AirAsia推出有史以來最低的0元機票折扣。（圖／AirAsia提供）

記者賴文萱／台北報導

低成本航空AirAsia今（23）日宣布推出史無前例促銷，集團旗下AirAsia 長程運輸（AirAsia X：代號D7）推出72小時0元機票特賣，台北-吉隆坡、台北-沖繩、台北-大阪航線皆0元，單程含稅僅要500元，飛澳洲單程含稅也僅1千7。

AirAsia 0元機票促銷

預訂日期：2020年2月24日0時起至2月26日 23:59
出發日期：2020年3月1日至2020年10月31日
優惠內容：
●台北直飛吉隆坡、沖繩、大阪單程含稅TWD 500元起。
●經由吉隆坡轉機至澳洲伯斯、雪梨、墨爾本等熱門澳洲城市單程含稅僅TWD 1,763元起。
●搭配20公斤託運行李、餐點以及標準座位選位的超值組合（Value Pack）還可再享約7折優惠。

請繼續往下閱讀...

▲▼AirAsia 亞航。（圖／AirAsia提供）

▲AirAsia推超殺0元機票促銷，旅遊期間可至10月31日，旅客可提早安排下半年出國行程。（圖／AirAsia提供）

AirAsia台灣區行銷業務總經理陳長星表示，清明連續假期即將到來，在航空業相對低迷之際，AirAsia祭出長程（航班代號D7）航線0元超殺低價，讓上半年悶壞想出國的台灣消費者能夠提早安排下半年的旅遊計畫，也期盼藉此讓台灣觀光旅遊產業稍稍回溫。

這次AirAsia推出0元機票特價，是AirAsia來台後首次推出，更是自2009年7月起飛航台北以來的最低折扣，希望藉此能夠提升台灣機票買氣。

0元機票促銷於2月24日0時開賣，限時72小時，特價2020年3月1日至2020年10月31日，僅需登入會員便可透過AirAsia官網或者是AirAsia 手機App搶票。

ET快訊
隔離14天沒事又宅在家10天　廣東女一驗「竟是陽性」確診無症
春風「以為有艷遇」結果被已讀！女直播主一聽職業秒消失
柯文哲槓上陳時中！黃珊珊鬆口：我才是唯一知道「北部女」的人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／鑽石公主號19人二採檢驗結果將公布！指揮中心14時最新說明

疫起防疫！　黃偉哲：學校及教育、托嬰機構人員加強環境清消毒！

彰化捐血250C.C送50片口罩！清晨4點有人排隊　250張號碼牌10分鐘發光

台南武聖夜市傳4月底熄燈　市府：尚未接獲任何訊息

可下半年出發！AirAsia最狂「0元機票」促銷　飛澳洲單程也只要1千7

世界第二！　國際發明展台灣獲「8金8銀4銅」...擊敗20多國

先不省水了！交通場站、景區水龍頭改正常出水　林佳龍再曝防疫下一步

整日戴口罩「悶出口臭」！他用口腔噴劑仍無解　過來人「曝關鍵」解答了

影／病毒全吃下肚！他觀察出「南韓廁後習慣」讓疫情失控…網曝：吃飯方式更危險

中華航空被誤認中國籍　長樂會發起「正名請願」...8500人響應

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

嬰兒房發現毒吸管！月嫂認了...　「新生兒驗出安毒」母親每晚痛哭

《單身濟斯之歌》唱出魯蛇們心聲　RAP超有才！網：被狗耽誤的歌手

工人機車損壞「沒錢搭車去領薪」　暖警掏腰包：幫助民眾是警職責！

就醫也有黃牛！掛號價差10倍　陸配分享台、陸「5大醫療差異」

想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

LIVE／鑽石公主號19人二採檢驗結果將公布！指揮中心14時最新說明

疫起防疫！　黃偉哲：學校及教育、托嬰機構人員加強環境清消毒！

彰化捐血250C.C送50片口罩！清晨4點有人排隊　250張號碼牌10分鐘發光

台南武聖夜市傳4月底熄燈　市府：尚未接獲任何訊息

可下半年出發！AirAsia最狂「0元機票」促銷　飛澳洲單程也只要1千7

世界第二！　國際發明展台灣獲「8金8銀4銅」...擊敗20多國

先不省水了！交通場站、景區水龍頭改正常出水　林佳龍再曝防疫下一步

整日戴口罩「悶出口臭」！他用口腔噴劑仍無解　過來人「曝關鍵」解答了

影／病毒全吃下肚！他觀察出「南韓廁後習慣」讓疫情失控…網曝：吃飯方式更危險

中華航空被誤認中國籍　長樂會發起「正名請願」...8500人響應

只為多見王子幾面！　女友飲料店「每月都虧6位數」堅持繼續開原因曝

宜市800祈福防疫香袋發送秒殺　26日加碼1000個再安民心

中職／桃猿與英雄熱身賽　黃子鵬解決李政厚2局0比0

寫給為愛遲疑的人...單曲串流破億！走在復古風上的韓樂團Jannabi

電梯維修中…她狂爬2趟12樓！曝光「鄰居梯間2金爐」還燒過　網譙翻危險炸

施振榮力挺宏碁BeingLife創作大賽　盼學子用「智聯網」解決生活難題

原來長痘痘是瀏海害的？7大「變醜壞習慣」你中了幾個

劉真裝葉克膜17天...曾國城「驚訝程度不亞於Kobe」　自爆心臟瓣膜閉鎖不全

鹿晗爆住關曉彤家！　「和準岳父隔1天PO照」被揪細節…網驚喜：好事近了

暴力零容忍　台南市家暴防治志工隊帶領民眾防家暴

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

生活熱門新聞

網傳「亞崴國家隊」新機台上工　口罩狂射

他曝「南韓廁後習慣」讓疫情失控　網：吃飯方式更危險

台南知名觀光夜市驚傳將熄燈

華航深夜送19人返台　機長廣播暖哭網友

柯文哲稱不知道案24在哪　陳時中怒批

施文儀：陳時中恐在錯誤領導下被糟蹋掉

南韓433例炸裂！台網友卻激讚高招

3縣市大雨特報　中南部空品拉警報

口罩原料能撐多久　真相曝光：台灣超猛

心理師點破：窮太久也是你的錯！

手機架被弄斷！她低頭見「罕見心意」暖翻

921地震20年憑空冒2座堰塞湖！

居家檢疫14天！他「缺席母親告別式」錯過最後一面

「嬰兒房搜出毒吸管」月嫂認了　網轟該死

更多熱門

相關新聞

菲禁台灣入境　航班異動、改退票懶人包

菲禁台灣入境　航班異動、改退票懶人包

為防疫武漢肺炎，菲律賓深夜突發出公文，內容指出「拒絕任何直接來自中港澳『台』4地的訪客，除了持有菲律賓護照或永久居留權者。」《ETtoday新聞雲》整理出各家飛航台菲之間的航空公司航班異動、改退票資訊，旅客出發前可上航空公司官網留意最新動態。

AirAsia宣布：即日起台菲航班全取消

AirAsia宣布：即日起台菲航班全取消

2020新春「優惠機票」大整理

2020新春「優惠機票」大整理

AirAsia首航台北-沖繩推機票促銷

AirAsia首航台北-沖繩推機票促銷

單程999元衝釜山！又一波促銷機票開搶

單程999元衝釜山！又一波促銷機票開搶

關鍵字：

AirAsia亞航機票促銷機票優惠亞航航線

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

救命藥再告罄　血友病童母籲快包機

情人夜運屍　警攔查見爆乳女郎

辛龍最難熬一天　劉真病危16天「甜蜜約定失約了」

信號干擾台灣燈會　48架無人機突墜落

謝和弦爸爸打電話道歉！

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

這項一週4次風險降6成 　謝震武驚呆了

史上最大！曾文水庫捕獲1.3米黃金大頭鰱

網傳「亞崴國家隊」新機台上工　口罩狂射

中部大媽狂咳！「高速老痰」顏噴醫生…一問嚇歪

《16個夏天》6年林心如呼叫合體！5人幫缺一

他曝「南韓廁後習慣」讓疫情失控　網：吃飯方式更危險

疫情攻陷大陸監獄！劉樂妍悲：救我國家

台南知名觀光夜市驚傳將熄燈

視障女搭捷運遭性騷　北捷警察出面了

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ
蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面