可下半年出發！AirAsia最狂「0元機票」促銷　飛澳洲單程也只要1千7

▲為搶救買氣，AirAsia推出有史以來最低的0元機票折扣。（圖／AirAsia提供）

記者賴文萱／台北報導

低成本航空AirAsia今（23）日宣布推出史無前例促銷，集團旗下AirAsia 長程運輸（AirAsia X：代號D7）推出72小時0元機票特賣，台北-吉隆坡、台北-沖繩、台北-大阪航線皆0元，單程含稅僅要500元，飛澳洲單程含稅也僅1千7。

AirAsia 0元機票促銷



預訂日期：2020年2月24日0時起至2月26日 23:59

出發日期：2020年3月1日至2020年10月31日

優惠內容：

●台北直飛吉隆坡、沖繩、大阪單程含稅TWD 500元起。

●經由吉隆坡轉機至澳洲伯斯、雪梨、墨爾本等熱門澳洲城市單程含稅僅TWD 1,763元起。

●搭配20公斤託運行李、餐點以及標準座位選位的超值組合（Value Pack）還可再享約7折優惠。

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▲AirAsia推超殺0元機票促銷，旅遊期間可至10月31日，旅客可提早安排下半年出國行程。（圖／AirAsia提供）

AirAsia台灣區行銷業務總經理陳長星表示，清明連續假期即將到來，在航空業相對低迷之際，AirAsia祭出長程（航班代號D7）航線0元超殺低價，讓上半年悶壞想出國的台灣消費者能夠提早安排下半年的旅遊計畫，也期盼藉此讓台灣觀光旅遊產業稍稍回溫。

這次AirAsia推出0元機票特價，是AirAsia來台後首次推出，更是自2009年7月起飛航台北以來的最低折扣，希望藉此能夠提升台灣機票買氣。



0元機票促銷於2月24日0時開賣，限時72小時，特價2020年3月1日至2020年10月31日，僅需登入會員便可透過AirAsia官網或者是AirAsia 手機App搶票。