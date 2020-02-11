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菲律賓即起「嚴禁台灣入境」　航空公司航班異動、改退票懶人包

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▲▼宿霧國際機場。（圖／記者賴文萱攝）

▲宿霧國際機場。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

因受菲律賓政府於昨（10）日深夜頒布相關禁令，台灣虎航今（11）日宣布往返菲律賓航班調整。為疏運滯留菲律賓旅客，即起至2/14長灘島、公主港及宿霧回程航班仍正常，但自2/15起至3/31，往返菲律賓航班全數取消。

中華航空

請繼續往下閱讀...

華航今（11）日台北（桃園）-馬尼拉CI701/702、CI703/704航班以及高雄-馬尼拉CI711/712航班皆正常執飛，因受菲律賓管制影響，台北（桃園）、高雄機場皆不受理菲律賓籍及持永久居留簽證以外之旅客搭機；目前仍搭載持有菲律賓國籍公民，及持有菲律賓政府簽發之有效永久居留簽證旅客，後續航班情況將與主管機關持續瞭解。

長榮航空

因應菲律賓政府最新入境規範影響市場需求，長榮航空2月12日起至2月18日部分往返菲律賓班機將做調整，除了往返台北-馬尼拉之BR277、BR278取消，其餘台北往返宿霧、馬尼拉之航班仍維持正常起降。

長榮航空將提供持有前往菲律賓旅客辦理改、退票免收手續費之服務，旅客可於官網或洽長榮航空訂位票務中心辦理，經由旅行社購買之個人或是團體機票，則需由原開票旅行社協助。長榮航空最新航班異動以及退改票規範，敬請旅客至本公司官網之「武漢新型冠狀病毒資訊專區」查詢。

台灣虎航

為疏運仍滯留於菲律賓當地的旅客，11日起至14日之卡利波（長灘島）、公主港（巴拉望）及宿霧回程桃園的航班，仍正常營運；桃園出發前往菲律賓的航班則取消。自2月15日起至2020年3月31日止，台灣虎航所有往返菲律賓航班將全數取消。

另因應新型冠狀病毒肺炎疫情影響及澳門相關入境限制升級，台灣虎航同時也宣布，往返澳門航班調整。自12日起至26日之桃園-澳門航班全數取消。

針對上述航班取消而影響之旅客，台灣虎航將直接退費至訂單中原始之付款帳戶內，旅客可以不用進線至客服中心，亦不需填寫任何表單。謹提醒，退款作業約須4週工作天將退至發卡銀行端，後續相關退款時程，請逕自與發卡銀行聯繫。

它航機票若涉及台灣虎航航段，仍須依照它航作業辦法規定辦理。如原始購票非透過台灣虎航官網購票者，退票款請逕洽原開票旅行社或開票平台洽詢。

▲▼台灣虎航。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣虎航2/12-2/26澳門航班全面取消。（圖／記者蔡玟君攝）

AirAsia亞航

因應菲律賓政府相關部門及民航局因新型冠状病毒的防疫而限制入境的管制，ArAsia 將暫時取消菲律賓與往返於台灣、中國、港澳地區之間所有航班，所有航班均將暫停至2020年3月28日。

2020年3月28日前往返菲律賓、台灣之間，受到影響的旅客可選擇
1. 免費更改一次至3月29日開始的30天內同一航線，無須支付任何費用。
2. 全額退款至AirAsia BIG會員帳戶
3. 全額退款

若需退款可藉由 https://airasia.ada.support/chat/ 點擊[退款] > [退款申請] > [航班取消退款] 申請。若需要航班取消證明，剛已發出的通知信即可當證明使用，若還需要正式證明，可透過 https://airasia.ada.support/chat/ 轉Allstar真人客服申請。

菲律賓航空

菲律賓航空即起取消馬尼拉-台北的PR890/891、PR894/895航班至3月28日。受影響的乘客可以取消機票或重新預訂2020年6月30日前的航班，將免收服務費，一旦取消了旅行禁令，將會恢復往返。菲航表示，建議乘客造訪官網https://www.philippineairlines.com以獲取更多更新的資訊。

受影響的乘客可以透過以下管道取得協助：
撥打（632）8855-8888致電我們的全天候馬尼拉預訂熱線
就近前往菲律賓航空公司的票務櫃檯，分公司或直接聯繫代訂機位機票的旅行社

宿霧太平洋航空

根據菲律賓政府最新頒佈的公告，宿霧太平洋將自2020年2月11日起，取消往返於台北至馬尼拉的班機。何時複航將另行通知。

具體受影響的航班號為：
馬尼拉-台北
5J 312
5J 310

台北-馬尼拉
5J 311（從2月12日起）
5J 313

所有受以上取消班機影響的乘客，將通過預留的聯繫方式得到宿霧航空的正式通知。被取消班機的乘客，可以通過以下3種形式進行退改：

重新預定班機（新的預訂出發日期不晚於2020年6月30日）
全額退款
將票價留存到旅行基金，用於下一趟旅行

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