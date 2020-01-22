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手刀快搶！AirAsia開航台北-沖繩　限時5天推單程「688元機票」

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▲▼Airasia亞航開航台北-沖繩航線。（圖／亞航提供）

▲Airasia亞航正式開航台北-沖繩航線。（圖／亞航提供）

記者賴文萱／台北報導

亞洲低成本航空領導品牌AirAsia今（22）日正式首航「台北-沖繩」航線，此為AirAsia從台灣出發第14條直飛航線，同時AirAsia也是唯一以廣體客機A330-300營運台北-沖繩航線的低成本航空公司，每班飛機提供377個座位，一周4班每周提供超過15萬個座位。

為慶祝正式首航，AirAsia推出單程未稅688元起的開航促銷價，可託運40公斤行李豪華平躺座位也推出單程未稅3388元的促銷，特價期間為即日起至1月26日止，可購買2020年10月24日前出發的機票。

請繼續往下閱讀...

▲▼Airasia亞航開航台北-沖繩航線。（圖／亞航提供）

▲Airasia開航台北-沖繩，今在桃園機場舉辦首航儀式。（圖／亞航提供）

AirAsia首班前往日本沖繩班號為D7 384的航班，今日07:35準時從吉隆坡起飛經台北降落於日本沖繩那霸國際機場，首航班機載客逾9成，正式開啟了東北亞與東南亞低成本航空的連結。

AirAsia也在桃園國際機場登機門舉辦首航儀式，馬來西亞旅遊、藝術及文化部副部長Y.B Tuan Muhammad Bakhtiar bin Wan Chik、AirAsia 長程運輸集團（AAX）主席Tan Sri Rafidah Aziz、AirAsia 長程運輸集團（AAX）執行董事Dato’ Fam Lee Ee、AirAsia長程運輸（AirAsia X）首席執行長Benyamin Ismail皆參與此盛會，並一一發小紅包給首航的乘客，祝乘客們鼠年快樂。

▲▼Airasia亞航開航台北-沖繩航線。（圖／亞航提供）

▲Airasia開航台北-沖繩航線，在機上也特別歡慶農曆新年將至。（圖／亞航提供）

同時，AirAsia也與馬來西亞飯店集團Berjaya Hotel＆Resorts合作，提供AirAsia旅客超值的飯店選擇，該集團旗下，於沖繩宇流麻市去年新開幕的ANSA沖繩度假酒店，擁有123間客房，可兩邊欣賞東海和太平洋的全景。消費者可透過ansahotels.com/okinawa並輸入促銷代碼「AAXBHR」預訂客房，即可享受5折的獨家折扣，此促銷活動從即日起至2020年2月22日有效，可立即入住至2020年6月30日。

ET快訊
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