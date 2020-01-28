紅包、年終拿來花！2020新春「優惠機票」大整理　宿霧、清邁價格好甜

▲航空公司祭出新春機票促銷，飛往東南亞度假，熱門景點宿霧、清邁都有優惠。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

農曆新年到來，紅包、年終領好領滿了嗎？不少航空公司在新春期間推出機票優惠促銷，《ETtoday新聞雲》整理出相關機票促銷活動，快把握這一波迎春促銷，為鼠年安排一趟完美的旅行吧！

請繼續往下閱讀...

▲華航精選8大航點推出驚喜價。（圖／華航提供）

中華航空



華航「2020春節不打烊」購票促銷一路持續至2月2日，針對即將開航的新航點宿霧、清邁有限量驚喜優惠，台北（桃園）-宿霧經濟艙來回機票未稅價TWD5,335元起，台北（桃園）-清邁經濟艙TWD5,626元起。

華航也精選東北亞、東南亞及長程線熱門航點推出促銷，台北（桃園）-首爾（仁川）經濟艙來回機票未稅價TWD4,850元起，台北（桃園）-福岡最低TWD5,529元起，台北（桃園）-檳城最低 TWD7,760元起；長程線如台北（桃園）-布里斯本經濟艙來回機票未稅價TWD 11,704元起，台北（桃園）-維也納最低TWD20,500起。

▲酷航。（圖／酷航提供）

酷航

酷航年假期間不打烊，兩周一次的飛常酷促銷準時跑，給所有年假期間玩不夠、或還想再玩的旅人最優的票價。1月28日至29日限時2天，北高雙點出發，飛往日本、韓國、新加坡、泰國等眾多航點單程含稅 1,688 起。

「飛常酷促銷」

促銷頁面：https://www.flyscoot.com/zhtw/promotions/tw-gtg

促銷期間：2020 年 01 月 28 日 07:00 至 2020 年 01 月 29 日 23:59

旅遊期間：最晚至 2020 年 10 月 24 日

促銷優惠：

台北／高雄 - 新加坡1,688元起，台北 – 札幌單程含稅2,388元起

東南亞超夯旅遊目的地檳城、古晉、怡保、峇里島、關丹、蘭卡威、泗水、清奈、龍坡邦、永珍，單程含稅2,388元起

歐洲雙點雅典、柏林 7,588元起

澳洲黃金海岸、柏斯、墨爾本、雪梨 4,488元起

▲長汎假期在年後推出「淡季出發鈔激省」活動。（圖／長榮航空提供）

長榮航空（長汎假期）



年後出發省很大！長汎假期為了讓旅客輕省出遊，避開農曆新年的旅遊人潮，特別在年後推出「淡季出發鈔激省」活動，推出歐、美、澳以及東南亞、東北亞等熱門航點的產品，即日起至2月10日止，限時下殺優惠。 最划算行程就屬韓國冬季限定的「韓好玩滑雪釣冰魚5日」，一口價9千（含稅起）還有找。

另外，年後出遊日韓首推「自慢九州輕旅行4日」只要$16,900（含稅起），造訪超夯網美景點海上白色鳥居、人氣廣告拍攝場景宮地獄神社-光之道、漫步海底隧道賞關門海峽美景。「東京輕旅行-川越星巴克輕井澤星野榆樹街小鎮5日」前往日本皇室情有獨鍾的渡假勝地輕井澤，御台場同時滿足娛樂購物與觀賞夕陽夜景的心願，兼具潮流與經典，只要$24,900（含稅起）。

東南亞春季旅遊首推市場獨家最嗨的行程「宿霧與鯨鯊有約狂歡派對5日」，白天與世界最大魚類鯨鯊共游，夜晚再帶您狂歡泳池電音泡泡趴與暢飲啤酒，海天美景，熱情派對一次滿足，鈔激省優惠期間報名立折2千。

「無購物萬象清邁豐富五日」探索清邁山城古都，金三角遊船前往泰、緬、寮三國邊境，搭乘長榮航空天天直飛清邁，只要$23,500（含稅起）。而榮獲旅行業界最高殊榮「金質獎」的「全程五星華欣皇室風情5日」，帶你到泰國皇室最愛的度假勝地，每晚入住五星級酒店，堪稱最高CP值行程，只要 $20,999（含稅起）。

▲台灣虎航。（圖／台灣虎航提供）

台灣虎航

台灣虎航推出全航線9折起促銷優惠，只要輸入優惠代碼「ITHPCNY」，即可參加。其中訂票日為2020/1/22 10:00-1/29 23:59，適用旅遊期間為2020/1/22-10/24。（新潟旅遊期間：2020/3/29-10/24；宿霧旅遊期間：2020/1/22-2020/3/28）

台灣虎航表示，票價處標示刪除線之促銷票價，即為本次折扣後之票價，促銷機票有限，售完為止。

▲新加坡航空推出錢鼠年新春優惠。（圖／達志影像／美聯社）

新加坡航空

新加坡航空推出錢鼠年新春優惠，自2020年1月21日起至2月3日止，於新航官網或SingaporeAir Mobile App購買出發時間為2020年1月30日起至6月23日間的機票，就能享有台北往返新加坡8,328元起、歐洲21,878元起、澳洲19,428元起，以及紐西蘭28,338元起等超優惠票價，搭乘新航飛往世界各地熱門航點。