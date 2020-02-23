肺炎病患比作恐怖份子　山東反恐演習影片曝光...網：在拍戲？

實習記者羅明輝／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續影響，對此，山東魯縣日前進行了一場「反恐演習」，模擬當員警臨檢發現疑似病例，且病例開車逃逸時的應對狀況。只見警報響起後，大批特警蜂湧而上，將扮演病患的男子團團包圍，把他制伏帶離現場，防疫人員隨即對著男子乘坐的車輛噴灑大量消毒水。不過這看似嚴肅的演習畫面被人分享到網路上後，卻引起了不少網友吐槽。

一名劉姓網友22日在臉書社團「高登討論區」分享一段影片，畫面中可以看到有名員警站在ETC收費車道口，舉起牌子攔下一輛黑色轎車，緊接著，站在員警身旁的防疫人員便上前替車內男駕駛測量額溫。隨著測出來的體溫異常，手持方盾的特警逼近車輛，要求駕駛熄火下車時，駕駛竟突然油門一踩，打算逃離現場。

▲ 山東魯線進行反恐模擬，員警在ETC收費車道口攔下車輛，測量駕駛額溫。（圖／翻攝自臉書社團「高登討論區」）

轎車一開始加速，現場馬上響起警報，一輛警車立刻竄出堵住轎車出路。被逼急的駕駛這時下車，將口罩摘下朝員警吆喝「我沒病！」，下一秒卻瞬間被數名身穿防護衣的特警包圍，頭被套上網子，雙手也被制伏，最終被帶離現場。

▲ 幾名特警將疑似染病的男子包圍制伏。（圖／翻攝自臉書社團「高登討論區」）

駕駛被帶走後，一名身穿防護衣的防疫人員衝向遺留在現場的轎車，對著整輛車從頭到尾噴灑了大量消毒水，並鑽入車內，將轎車駛離；另一名防疫人員則對著剛才制服駕駛的特警一個個「從頭到腳」進行消毒，避免病毒殘留。

據了解，這整段影片其實是山東魯縣的反恐演習，將不配合防疫的病患比做恐怖份子，進行一系列模擬。儘管整個模擬過程嚴肅又慎重，不過不少網友看完影片後卻紛紛留言表示，「這是在拍戲嗎？」、「駕駛要被直接火化嗎？」、「看起來莫名好笑」、「駕駛的演技要再加油」、「現實情況肯定更混亂，不會這麼有秩序。」

▼ 防疫人員上前，對特警和遺留在現場的車輛進行消毒。（圖／翻攝自臉書社團「高登討論區」）