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義大利79確診「感染源找不到」！總理封鎖城鎮衝擊5萬人　球賽延期大學停課

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▲▼ 新冠肺炎,武漢肺炎,肺炎,口罩,義大利。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利宣布封區，至少10座城鎮受影響。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊義大利，確診數已來到79人，2人病逝；消息指出，其中18名感染者病況嚴重，且感染源迄今仍找不到。如今，總理孔蒂（Giuseppe Conte）宣布，義大利境內受疫情影響地區「禁止進出」，除非獲得特別許可才能放行，而疫情嚴重的倫巴底大區已宣布所有大學停課到3月2日。

路透社報導，義大利疫情最為嚴重的地方就在北部的倫巴底（Lombardy），目前倫巴底地區與同樣在北部的威內托地區（Veneto）已實施停課、禁止公共活動等措施，許多企業已經讓住在疫情嚴重地區的員工們待在家中。此外，身為義大利金融中心的倫巴底首府米蘭（Milan）也出現2例新冠肺炎確診病例。

在義大利79例確診當中，有3例屬於境外移入，目前政府已針對受疫情影響地區發布「禁止進出」限制令，除非獲得特別許可才能放行；孔蒂表示，相關措施將會持續數周，已知約莫5萬人受到影響。據BNO Newsroom引述La Repubblica的消息，若違反規定，最高將面臨3個月有期徒刑或是206歐元（約新台幣6865元）的罰金。

▲▼ 新冠肺炎,武漢肺炎,肺炎,口罩,義大利。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利許多藥局已經買不到口罩。（圖／達志影像／美聯社）

除了封區的措施之外，當局也已經下令延後原定23日舉行的3場義大利足球甲級聯賽的賽事，包括周日教堂禮拜在內的公眾活動也已暫停，學校、商家關閉；米蘭市長沙拉（Giuseppe Sala）也向民眾喊話，盡量減少非必要的社交活動。

事實上，義大利的疫情源於米蘭東南部的科多紐（Codogno）小鎮，一名38歲男子曾與剛從中國回來的商務人士見面。該名商務人士原本被視為「零號病人」，中央社引述義大利衛生部22日晚間的說法指出，經檢測，他的血液中沒有病毒抗體，這不但意味著他從未罹患新冠肺炎，也顯示目前感染源仍找不到。

目前已有2人死於新冠肺炎，分別為一男一女；報導指出，一名76歲女性，她被發現陳屍在米蘭以南約50公里處的家中，檢測結果為陽性，一名78歲男性病逝於帕多瓦省首府巴都亞（Padua）附近一間醫院，他的妻子的檢測結果也呈現陽性。

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▼義大利官方22日上午的確診數字為54，包括倫巴底地區39例、威內托地區12例及羅馬3例，但如今已增至79例。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 新冠肺炎,武漢肺炎,肺炎,口罩,義大利。（圖／達志影像／美聯社）

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