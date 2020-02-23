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921地震20年憑空冒2座堰塞湖！九份二山「寧靜無光害」成夜間生物天堂

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▲▼九份二山展生機，湖畔水域賞蛙鳴。（圖／農委會特生中心提供）

▲特生中心表示，九份二山附近岩體因大規模崩塌，憑空創造出2座堰塞湖。（圖／農委會特生中心提供）

記者許展溢／台北報導

1999年震驚全台的921大地震發生迄今已逾20年。農委會特有生物研究保育中心表示，當年位於南投縣國姓鄉九份二山附近的岩體因為大規模的崩塌，憑空創造出2座堰塞湖，歷經多年演替後，新增的生態棲所，已逐步展現生機，讓許多兩棲類動物喜歡在此聚集。

特生中心說明，崩塌地在春夏多雨時節，常有涓涓清水沿著壁面流下，遇到龍南道路後橫向流淌，在此清澈的流水中，常可見到許多溪流型蛙類，如褐樹蛙、日本樹蛙、拉都希氏赤蛙、梭德氏赤蛙及盤古蟾蜍等動物在此聚集、鳴叫。海拔約600公尺的堰塞湖，春季湖邊草澤灘地到處都是黑眶蟾蜍在引吭高歌；到了夏季，則輪由貢德氏赤蛙上場鳴唱，其他蛙類如面天樹蛙與黑蒙西氏小雨蛙等則在周遭合唱，譜出夜晚湖濱悠遠動聽的天籟。

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為了解震後至今，九份二山新生棲地的動物相，特生中心自2016至2018年，與水土保持局攜手合作，針對九份二山的兩棲類動物相進行了詳細的普查，結果共發現了1目5科21種的兩棲類動物，其中有8種屬於台灣特有種蛙類，分別為史丹吉氏小雨蛙、斯文豪氏赤蛙、梭德氏赤蛙、褐樹蛙、面天樹蛙、莫氏樹蛙、台北樹蛙與盤古蟾蜍；另有一種為依「野生動物保育法」所公告之保育類野生動物台北樹蛙。

▲▼九份二山展生機，湖畔水域賞蛙鳴。（圖／農委會特生中心提供）

▲每年10月間梭德氏赤蛙會聚集在與湖連接的小溪流中生殖。（圖／農委會特生中心提供）

特生中心指出，該區一年四季都有不同的蛙相，賞蛙的路線可由韭菜湖觀景站的停車場處沿著韭菜湖邊行走，經過兩湖通道後抵達澀子坑湖。每年1至2月間，該區較常見的兩棲類物種有盤古蟾蜍與拉都希氏赤蛙，由於此兩物種偏向冬天繁殖，3月後牠們的數量就會逐漸減少。

3至5月間，兩湖草澤濕地旁到處都可聽到黑眶蟾蜍的叫聲，每一隻蟾蜍都竭盡心力地引吭高歌，是春季夜晚湖邊最響亮的蛙鳴聲，一直要到5月底，該種的繁殖季接近尾聲後，就不會再聽到如此響亮的鳴聲了。4至5月間，在湖中的貢德氏赤蛙是另一優勢物種，該蛙屬於典型的池塘蛙類，同樣也是在湖旁草澤濕地間鳴叫與求偶，不過繁殖季較短，僅有2個月左右。

3至8月間，兩湖周遭逐漸可聽到面天樹蛙與黑蒙西氏小雨蛙的鳴聲，且隨著氣溫升高與春雨來臨，該區可發現的個體越來越多，鳴聲強度也越來越強。不過牠們並非真正在湖中活動，而是在湖邊暫時性水域的陸域環境中鳴叫與活動。同樣也會利用湖邊暫時性水域生殖的物種還有澤蛙，繁殖季較晚約在5-6月間，尤其在有下雨的夜晚，鳴聲更是響亮。

▲▼九份二山展生機，湖畔水域賞蛙鳴。（圖／農委會特生中心提供）

▲湖邊鳴唱的黑眶蟾蜍是2座堰塞湖中最優勢的蛙種。（圖／農委會特生中心提供）

9至10月間，由於天氣逐漸轉涼且環境相對乾燥，能聽到或看到的兩棲類種類及數量均快速減少，僅在與湖濱連接的小溪流的石頭上，才可聽到梭德氏赤蛙快速抖動的求偶鳴聲。到了初冬的12月，湖面轉為寂靜，只有接近湖濱，才能聽到拉都希氏赤蛙輕聲的低鳴。

特生中心副研究員林春富向《ETtoday新聞雲》表示，該處環境很好，有傾斜屋、震爆點等許多景點，尤其夜晚的九份二山周邊很寧靜，湖濱、積水淺灘地之蛙鳴熱鬧不已，還有多如繁星的點點流螢。加上又沒光害，是夜間生物的天堂，也是相當適合民眾賞蛙、賞螢、賞星星的好去處。只是部分路段沒路燈，前往時建議先查好路況，並注意交通安全。

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