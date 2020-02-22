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江啟臣轟國民黨主席補選一國多制　批縣市黨部讓改革成笑柄

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▲▼國民黨主席政見會 江啟臣記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲江啟臣。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

隨著國民黨主席補選投票日接近，不少黨員反映主席補選投開票所設置缺乏統一標準，增加黨員投票難度，損害黨員之權力。對此，國民黨主席候選人江啟臣22日向國民黨中央表達嚴正的抗議，表示選務不應「一國多制」，各縣市黨部更不應該便宜行事。

國民黨主席候選人江啟臣表示，距離黨主席補選投票僅剩兩週的時間，各項選務工作陸續就定位。然而，近日卻接獲許多黨員反映，本次選舉的投開票所沒有統一的設置標準，有的縣市在一個行政區可能有好幾個投開票所，但有的縣市卻不是如此。

以台北市為例，目前規劃設置27個投票所，每個投票所涵蓋的選舉人數為1,173人，涵蓋的面積10平方公里；反觀桃園市卻只設置7個投開票所，每個投票所涵蓋的選舉人數達1,857人，涵蓋的面積高達174平方公里，缺乏統一標準的結果，讓黨員行使權力的機會被制度所侵害。

江啟臣也提到，回顧近三次的黨主席選舉，2016年補選可投票黨員數有33萬7351人，設置476個投開票所，2017年選舉可投票黨員數有47萬6147人，設置507個投開票所，2020年補選截至2月20日可投票黨員數有31萬5839人，卻只設置271個投開票所，黨中央辦理選務不能「一國多制」，各縣市黨部更不應該便宜行事。

江啟臣指出，根據統計，國民黨四十歲以下的黨員僅佔全體黨員的3.16％，若以當時的合格黨員28萬8千餘人來計算，幾占9千餘人。也就是說，中高齡黨員在本次選舉中還是多數，隨著年齡越長，移動時的風險也就越高，缺乏投開票所的結果，就是讓中高齡黨員投票的風險提高。

更為嚴重的，恐怕是影響投票意願，江啟臣認為缺乏投票所將使得黨員投票意願受到影響，讓本來已經預估投票率不高的補選，實際投票率可能繼續下修，這對於走在改革關鍵十字路口的國民黨來說，欠缺足夠民意支持，將讓改革之路雪上加霜。

國民黨主席候選人江啟臣呼籲國民黨中央，立即建立各縣市統一的投開票所標準，盡可能增加投開票所之數量，降低因為選務所造成不便與困擾，提高黨員投票之意願，讓黨員都有公平行使權力的機會，讓國民黨改革的起手式，不要留下話柄。

▲國民黨主席各縣市投開票所數量。（圖／江辦提供）

▲國民黨主席各縣市黨員及投開票所數量。（圖／江辦提供）

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