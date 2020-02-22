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最高規格防疫！鑽石公主專機不進航廈⋯維修員「親入機棚消毒檢疫」

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▲▼鑽石公主號專機回台。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲鑽石公主號專機回台。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者李宜秦／台北報導

鑽石公主號包機昨日抵台，機上19名台籍旅客完成檢疫，目前正在醫院隔離中。交通部長林佳龍表示，本次包機任務全程均採最高規格方式完成，維修人員直接進入維修棚進行消毒、檢疫、入關作業，並出動6名華航機組員執行包機，停機坪也守候多部救護車，執行後送任務。

林佳龍在臉書表示，從日本撤僑返國的19位鑽石公主號國人，終於平安返抵國門，對交通部每一個負責的同仁來說，真的非常欣慰。

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林佳龍指出，為了這次撤僑任務，交通部以防疫優先，協調台飛提供場地、桃機做場地佈置，飛機落地不進航廈，直接進入維修機棚辦理消毒、檢疫、入關、後送，在在配合防疫指揮中心的標準，為防疫做最嚴謹的把關。

▲▼鑽石公主號專機回台。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲▼鑽石公主號專機採最高規格防疫。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲▼鑽石公主號專機回台。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

林佳龍表示，由於是我國華航執行任務，從防護物資的運用到6位華航機組員的執勤過程，完全是防疫最高規格的方式完成。

林佳龍表示，昨天下午1點多撤僑包機從桃園機場起飛前往東京羽田機場，19位國人在嚴格的檢疫作業後，於晚間9點多落地。

林佳龍也說，對於任務順利圓滿，感謝所有付出心力的第一線同仁，深深致上最大的感謝與感佩。

林佳龍表示，未來我們一樣會秉持這樣的SOP流程，期待能將滯留武漢的台灣同胞，健康平安接回國門。

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