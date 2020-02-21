台南將軍漁村1死1重傷槍擊案　學甲警「已掌握特定對象」追緝中

▲台南將軍漁村發生1死1重槍擊案，市警學甲分局警方已掌握特定對象全力追緝中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市將軍區21日下午發生一起1死1重傷槍擊案，有一對男女身受重傷倒地於民宅中，經學甲分局青鯤鯓派出所派員趕赴現場瞭解，男子頭、胸身中至少3槍已無生命跡象，女子則是肩部有槍傷，經送醫急救男子到院前已無呼吸心跳，急救後宣告不治，女子則於醫院搶救中，警方已掌握特定嫌犯，正全力追緝到案中。

21日下午3時6分許，台南市消防局119勤務中心據報，將軍區鯤鯓里有人中槍需救護，消防局出動將軍分隊及七股分隊救護車前往搶救，將軍分隊救護人員到場，發現有2人身中槍傷，其中1名男子頭部及胸部中槍，已無生命跡象（OHCA），護車人員馬上送佳里奇美醫院急救。現場另一名意識模糊，頭部後側撕裂傷，左肩槍傷的女子，由七股分隊救護車送麻豆新樓醫急救中。

佳里奇美醫院指出，該男子於下午3時38分到院前已死亡，醫護人員全力搶救，該身中3槍男子仍傷重宣告不治身亡。麻豆新樓醫院院方指出，受槍傷送醫女子，因傷勢頗嚴重，目前醫師正緊急手術搶救中。

台南市警學甲分局警方據報到場，並在現場拉起封鎖線，由台南市警局刑事鑑識人員到場勘查蒐證，現場有起獲彈殼，學甲分局成立專案小組，除報請檢察官指揮偵辦及相驗外，並擴大調閱監視系統，並派員前往醫院戒護受傷女子，希望能進一步釐清相關案情。

據了解死者係53歲姚姓男子，頭部1槍，左胸2槍，共中3槍送醫不治死亡；重傷43歲郭姓女子，左肩槍傷，後腦撕裂傷，意識模糊，醫院手術中。姚男目前離婚，育有一名讀大學兒子，郭女則育有1名女兒，婚姻狀況尚不清楚，目前學甲分局已掌握特定對象，全力全力追緝到案說明釐清案情中。