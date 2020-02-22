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鑽石公主號19國人抵台「分送3醫院」　指揮中心完成第一次採檢　

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▲鑽石公主號華航包機返台，班機及空橋消毒。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

鑽石公主號包機21日晚間9時55分許降落桃園機場，從日本接回19位滯留國人，分別送往台北、桃園醫院。指揮中心今（22）日表示，鑽石公主號已完成第一次採檢，檢驗陰性者將集中至檢疫所完成14天隔離檢疫，密切觀察健康情形。

此次搭乘包機的20人中，除了一位為先前派去的台灣醫師外，其餘皆為乘客。2名台籍船員因有1人確診，其中1人為接觸者，雙雙不能上機。22名台籍旅客中，則有4人驗出陽性，其中1為陽性接觸者，需一同留在日本。雙重國籍的3人中，也有2名台灣、加拿大雙重國籍者要一併搭機回台。

指揮官陳時中強調，此次包機將採最嚴謹方式處理，不過因為返台人數較武漢包機少，加上人員全程穿著防護衣，「這次可以說在機場上壓力會少一點」，而兩次採檢需要間隔24小時，最快23日才會召開專家會議評估，是否要將19名旅客移到檢疫所。

請繼續往下閱讀...

19名旅客21日晚間11時30分搭乘救護車，陸續抵達位在新北市、桃園市的醫院進行篩檢作業。院方人員身穿隔離衣在門口接待，待旅客下車後經由專屬通道，搭乘直達電梯前往隔離病房，進行包含量體溫等各項檢驗程序。

指揮中心表示，19名旅客送到醫院採檢後，若採檢2次都呈陰性，就會送到檢疫所隔離14天，若採驗結果呈陽性，當事人將立刻接受隔離治療。醫院表示，所有的防疫流程、旅客情況，皆由指揮中心統一說明，他們不便透露任何資訊。

除了旅客有嚴格的檢疫流程外，他們的行李也會用塑膠袋包起來，消毒表面後才能送上飛機托運，抵達台灣後會送到指定地點集中保管，直到14天後才能開封並由家屬領回。

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