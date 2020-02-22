保障救火弟兄出勤安全　嘉市消防車全數加裝安全帶

▲嘉義市雙座艙消防車全數加裝安全帶。（圖／嘉義市消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市消防局現有22部前後均可乘坐消防人員之雙座艙消防車中，有8部後座艙無安全帶，這些車輛都是在民國96年以前採購投入救災行列，車齡約在13至16年間，多數已轉為備用救災車輛，為確保消防人員行車安全，消防局已全數加裝安全帶改善。

▲消防局雙座艙消防車。（圖／嘉義市消防局提供）

早期人力匱乏時期，消防車輛並無後座艙，遇到火災出勤時消防人員即擔任司機，開著車子往災害現場行進，沿途遇到義消弟兄招手時，就放慢車速讓弟兄跳上車站在車尾一同前往救災。後來隨著災害傷亡案件不斷增加，慢慢地補充人力後，消防車輛之功能需求也日趨多樣，因此，開始採購雙座艙車輛，但是這個時期的後座艙是「無蓋」的半敞篷車，如果遇到下雨天出勤救災，消防人員通常是苦不堪言，後來在府會的全力支持下，才有了今日可以完全遮風避雨的雙座艙車輛。

嘉義市消防局蘇耀星局長為確保同仁救災救護出勤安全，於107年2月起即強制規定車輛行經路口應將車速降至40公里以下再安全通過，如未確實遵守將依規定議處，實施2年以來救護車車禍件數與105-106年比較明顯降低，減少比率達50%，有效保障執勤同仁、車上傷患及用路人行車安全。

市長黃敏惠更全力支持消防人力補充計畫與老舊救災車輛裝備汰換，今年度編列新台幣2700萬優先汰換嘉義市老舊雲梯車，目前已由消防局完成招標採購，預計年底前可辦理驗收。

市消防局特別呼籲，聽聞救災救護車輛警報聲響，請務必禮讓通行，讓消防人員能安全到達災害現場救援，共同守護全體市民生命財產安全。

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