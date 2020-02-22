旅行牽起緣分！京都嬤寄165個口罩給武漢少女：願健康

▲一名武漢女孩收到來自日本的包裹。（圖／翻攝自楚天都市報）

記者郭卉寧／綜合報導

大陸新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，各項防疫物資都很缺乏。不過，住在武漢的是少女魏杉杉日前卻收到一個包裹，裡面放滿165個口罩、消毒液和一張手寫的明信片，她看完卡片才發現，原來寄信人是去年有過一面之緣的日本婆婆，「現在正需要這些防疫用品，非常感動。」

綜合陸媒報導，住在武漢江漢區的魏杉杉日前接到快遞電話，表示她有一個來自日本京都的包裹，上頭寫著「花之繪姿，青木婆婆」，之後她打開包裹發現，裡面竟放滿165個口罩、消毒液和多塊巧克力，以及一張畫有櫻花的手寫明信片，上頭則用中日兩國語言寫著「祈願魏杉杉身體健康無恙」。

▲▼包裹裡放滿口罩、消毒液等防疫用品，還有一張手寫卡片。（圖／翻攝自楚天都市報）

魏杉杉表示，她去年4月曾到日本旅遊，當時她在清水寺附近的和服店「花之繪姿」租了兩套和服拍照，那天離開前，店主青木婆婆拿出泛黃的小本子，讓她留下姓名、電話及地址，「婆婆說是要留做紀念。」

她指出，如今距離那段旅程，已經過了一年，自己從日本離開後，就沒有與青木婆婆聯繫過，更沒想到會在疫情爆發時，收到這份驚喜禮物，「現在正是需要這些防疫用品，非常感動。」

▼花之繪姿位於清水寺附近。（圖／翻攝自Google map）

消息傳出後，不少網友紛紛表示，「善良的奶奶」、「去過日本，那裡的人也很善良」、「普通人的人性如此動人」、「看到巧克力的時候，我就止不住淚了」、「記住了！以後去京都，會去清水寺附近找找，哪怕只去說一聲謝謝您，也要到」。

也有許多曾去過日本的網友指出，「我也收到了青木婆婆寄來的口罩，我是2年前去的，真的是太感動了」、「這麼巧，我也收到了青木婆婆的快遞，一開始她給我打電話我以為是騙子」、「閨蜜也收到了～看到新聞真的馬上淚目，祝婆婆一生平安順遂」。