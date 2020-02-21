麻醉醫生組「插管敢死隊」與死神拔河　8天救50人成功率100%

▲插管敢死隊救治的病患，年齡最大的是一位85歲的老人。（圖／翻攝自人民網）

記者楊庭蒝／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，新冠肺炎重症患者會有呼吸衰竭的症狀，讓救治難度增高，進駐在華中科技大學同濟醫院光谷院區的國家醫療隊裡，有18位麻醉醫生組成了「插管敢死隊」，在很短的時間內完成插管治療，從死神的手中救回一個又一個的肺炎病患。

雖然隊員都是麻醉醫生，但每個人習慣的工作流程、治療的手法與習慣卻不盡相同，所以在敢死隊剛成立時，就制定了一套工作準則，以科學和高效率的方式，力求最短的時間內度過磨合期，應對醫院裡的緊急插管任務。

麻醉敢死隊隊長、同濟醫院麻醉科主任醫師高峰表示，會需要敢死隊的醫生上前插管治療，代表病患已經處於非常危急的狀況，隨時有可能猝死，每分每秒都是從死神手上搶回患者的關鍵。

▲有患者透露，新冠肺炎發病10天左右最難熬。（示意圖／路透社）

根據《人民網》報導，插管敢死隊隊員王楠曾遇上病患在救治過程中失去心跳，二話不說馬上進行心肺復甦術（CPR），在2分鐘之後患者順利恢復心跳，雖然有驚無險，但如果防護衣在救因大幅度的動作而破損，就有被感染的危機。

儘管這些醫生各個經驗豐富，但還是不敢輕忽，因為插管是具有高風險性的醫治行為，每位病人的體質與病史皆不相同，尤其是患有新冠肺炎的重症患者，身體無法承受長時間缺氧及血壓的大幅波動，所以要順利完成任務，統一的流程與標準就顯得相當重要，除此之外，醫生在病患口鼻附近操作時，有可能會因為患者的呼吸道噴出大量的病毒氣溶膠，因而感染新冠肺炎。

高峰也表示，平時完成一次插管需要15至20分鐘，一穿上了防護服、戴上3層手套，在行動、五感上都會有很大的限制，但從9日進駐開始的8天內，插管敢死隊已經完成50例氣管插管操作，救治成功率達100％，也因此在醫療隊的例會上多次得到好評。