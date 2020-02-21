買口罩遭藥局怒吼　外交官之妻：不會因偶然一次經歷改變對台灣人的看法

▲梁晨。（圖／翻攝梁晨臉書）

記者黃巈禾／台北報導

斯洛伐克駐台代表妻子梁晨20日稱，想為孩子買兒童口罩，由於外交人員家署沒健保卡，即使告知藥局身分，仍因沒有健保卡遭拒。事後外交部表示，已比照國人數量配發。對此，梁晨21日表示，謝謝外界的關心，外交部已幫助調配兒童口罩。

梁晨20日在臉書表示，孩子即將開學，她拿外交部頒發給駐外人員的證件到藥局想買口罩，一進門說明外交人員家署沒健保卡，沒居留證，只有一張官員證，卻遭藥局一名男子質疑「你拿著小孩的證件，上面沒有出生日期，你虛報冒領怎麼辦？」、「你回家想去，你缺什麼文件？！」、「你再不出去我叫警察！」

梁晨提到，自己只是來藥局準備給孩子買口罩的媽媽，憑什麼要叫警察來？「走出大門，心裡極冷！眼淚嘩嘩流，幸好戴著大口罩…一路疾走回辦事處…」、「我只是一個暫時生活在台灣的過路客」、「第一次含淚在臺北街頭疾行」

外交部發言人歐江安21日對此回應，考量外國駐台使館及代表機構的官員和眷屬確無法比照國人或持有外僑居留證的外籍人士購買口罩，已比照國人數量配發。

梁晨21日在臉書發文表示，非常感謝朋友們，以及從未謀面過的臉友們的關心和安慰，20日的事完全是個人的一次經歷，她已在台灣生活、工作近三年，從北到南走過好幾遍全島，親身遇到過的台灣的朋友們，乃至萍水相逢的陌生人，都給她留下非常溫暖和美好的印象，不會因偶然一次經歷改變對台灣人的看法。

梁晨提到，很抱歉因為貼文叨擾很多關心他們的朋友們，但事情已經過去，願大家都平平安安，衷心感謝大家對我們的關心，關於兒童口罩的事，在此深深感謝所有表達過願意幫助寄送口罩的朋友們。

梁晨提及，請大家放心，外交部已經幫助外交人員調配兒童口罩，接下來等待即可，請大家把珍貴的兒童口罩留給孩子們或親戚的小孩，「您們的心意我心領，非常感恩！」