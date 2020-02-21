白牌車司機接觸者逾9成呈陰性　陳時中：社區影響越來越小

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

首例死亡、國內第19例新冠肺炎白牌車司機已經釐清感染來源是浙江返台的台商，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（21）日表示，目前掌握相關接觸者當中，超過9成檢驗呈現陰性，「相關社區影響越來越小」。

中央流行疫情指揮中心公布，針對白牌車司機為首的中部家庭群聚案，截至目前掌握接觸者共257人，並已採檢256人，其中4人確診(均為案19家人，分別是弟弟、媽媽、外甥女婿、妹妹)，243人陰性，其餘檢驗中。

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陳時中細數，19案（白牌車司機）接觸者框列155人，陽性4人，陰性149人，還有2人已經過了潛伏期，但因為有症狀進行採檢中；司機的母親（案21）來往接觸者相對少，接觸者18人，採檢8人，陰性7人，還有1人檢驗中；司機的外甥女婿（案22），因為有上班工作場域，接觸者較多，採檢79人全部都是陰性，擴散可能性都已經檢驗完畢；至於最近確認的司機妹妹（案23）曾經去診所、職場，相關接觸者採檢14人，其中8人陰性，還有6人檢驗中。

陳時中說，針對案19的社區的影響已經越來越小，周遭多數人沒有感染，目前要朝其他案例感染者追查周邊接觸者。

指揮中心統計，昨(20)日國內新增36例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1,977個案，含26名確診、1,880名排除，餘隔離檢驗中(45名初驗陰性、其餘待檢驗)。26名確診個案中，1名死亡、其餘個案病況穩定。