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加入反霸凌！Twitter宣布修改回推權限功能　用戶可以選擇誰能回覆意見

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▲▼社群平台推特(Twitter)共有1.4億活躍用戶，每天會發表約3.4億條推文。（圖／達志影像／美聯社）

▲Twitter重視網路霸凌問題。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／外電報導

社群網路霸凌議題日益受到重視，Twitter日前在CES消費電子展宣布，要好好處理應對Twitter的霸凌問題，不再對所有推文的權限一視同仁，而是由用戶能自行決定誰能回推。

Twitter產品管理總監Suzanne Xie表示，回推文的權限管理，對話參與者功能將分成 4 種設定：全域、群組、論壇和宣布，全域就如同現在 Twitter 的狀況，能看到推文就能回推；群組是只有能追隨和提及的人能回推文；論壇則只有你提及的人能回推；宣布則是完全不開放回覆。

以往Twitter用戶遇到騷擾問題，只能封鎖對方帳號，或將自己帳號設為不公開，只有追蹤者才能看得到。其實不少人對於Twitter將推出的新功能感到認同支持，不過也有人擔憂Twitter將因權限管理減少能回推的用戶，而形成同溫層。

Twitter還未公布新功能推出的具體時間，最初推出只是測試版，這意味著該功能仍然有可能不會向所有人發布，一切還是得取決於測試期間的反應和運行方式。

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