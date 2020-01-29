差13天就退休！派出所長貪5萬…退俸打5折+蹲牢3年8月

▲徐洪貴曾到國小參加宣導活動。（資料圖／翻攝旗山分局粉絲專頁）

記者徐愷昕／台北報導

高雄旗山分局前嶺口派出所長徐洪貴，2015年涉犯2起貪瀆案，將募到的5萬元和1台電視機中飽私囊，事後被依詐欺罪判處9個月，檢方不滿提上訴，二審其中一件改判無罪，另一件則以貪瀆罪判處3年8個月，比原本更重。徐男不滿判決再提上訴，三審最高法院2019年12月19駁回上訴定讞，徐男確定將入獄。

據判決，2015年間徐洪貴利用擔任派出所所長期間，以購買警用機車和備勤室電視等名義，涉嫌向轄區內的廟宇募款，總共募到5萬元和1台電視機，但之後他卻趁機將東西中飽私囊，占為己有。事件曝光，橋頭地院以詐欺罪判徐男9個月，檢方不服，再提上訴；二審高雄高分院認定，電視機是擺在所長室，他並未搬出派出所外，確實是用於公務，改判無罪；但徐洪貴利用職務取得5萬元，則改以貪瀆罪判處3年6個月，刑度比原本更重。

二審時徐洪貴事辯稱，自己個人存款已達到上千萬，根本不可能為了區區5萬元犯法，而且案發當時他離退休只剩10幾天，之後被裁定羈押，每個月4、5萬元的月退也可能泡湯，他決定再提出上訴。案經上訴，三審最高法院2019年12月19日認定二審判決沒有違誤法令，駁回上訴，全案定讞，徐男確定要入監服刑。

據了解，案發時徐洪貴再過13天就可以辦理退休，但現在因詐欺罪遭判刑，不僅原本每月4、5萬的退休金（一次領約4、500萬元）要打5折，還得蹲牢3年8月，真的是得不償失。

▼徐洪貴曾到國小參加宣導活動。（資料圖／翻攝旗山分局粉絲專頁）

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