謊稱老人感染新冠肺炎！　警發現「蹊蹺」...39歲男招了：不想養母親和岳父

▲朱男謊稱自己家中有2老人染病。（圖／翻攝自微博）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸天津市一名39歲的朱姓男子近日通報，稱家中有2名老人患有新冠肺炎（COVID-19）。不過，警方發現，2名舉報人未有患病的疑似症狀，且發現通報男子已多次向多個部門通報此事，認為事有蹊蹺。事後，朱男才承認，這一切都是謊言。

綜合陸媒報導，天津市公安西青分局在2月11日至2月14日期間，多次接到通報，朱男稱自己的岳父及其母親近期從確診病例隔離區域來到此地，甚至還伴有咳嗽、發熱等症狀。

不過，警方表示，接到通報後，多次前往報警地點進行核查，但都未發現被舉報人有疑似症狀。事後，經調查才發現，朱男除了撥打報警電話外，還多次向西青區疫情防控指揮部、區衛健委等相關職能部門進行舉報，導致工作人員、衛生防疫人員多次對被舉報人進行疫情排查檢測。

▲朱男通報後，多部門對被舉報人進行檢查，但都沒發現異狀。（圖／路透）

據悉，朱男除了多次向多個部門舉報，甚至還打電話給自己​​女兒的導師，謊稱孩子的曾祖母有發熱症狀，想透過學校向家人施壓。最後，經衛生防疫人員對被舉報人進行新冠肺炎病毒篩查，排除了新冠肺炎病例。

事後，警方抓獲朱男，病對其進行訊問。朱男最後才坦言，是因為不想再承擔岳父及其母親的贍養義務，所以才編造二人感染新冠肺炎的謊言，想借此讓他們盡快離開家中。目前，朱男已被依法刑事拘留，案件仍在進一步調查中。

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