疫情未降溫　嘉縣各國小22日前完成全面性消毒

▲因應開學日到來及尚未降溫疫情，嘉縣各國小進行環境消毒。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠肺炎疫情尚未降溫，伴隨著國中小開學日即將到來，嘉義縣長翁章梁指示縣府相關局處小心防範，防止疫情產生，不僅要求環保局召集18鄉鎮市公所清潔隊共同開會，更規劃在2月25日開學前務必將校園全面消毒過，更指示叮嚀消毒過程一定要徹底細心，此次主要是針對校園戶外遊樂設施、走廊、洗手台、廁所、垃圾集放處等學童手部經常性接觸重點區域進行消毒作業，讓家長可以放心，學童也能安心上課。

新型冠狀病毒肺炎疫情持續發燒，行政院環境保護署於2月17日召開「開學前校園環境消毒研商視訊會議」，會議指示由各縣市環保單位協助教育單位進行校園戶外環境消毒作業，做好校園新冠肺炎防疫措施。

因此，嘉義縣19日起全力投入5所公立高中職、147所國中小學及15所公立幼兒園等校園戶外環境消毒作業，預計22日前完成全面性消毒作業，以供學童安心安全的學習環境。

環保局長張根穆補充說明，日前已與18鄉鎮市公所代表針對消毒作業流程與分工進行討論與協調，並分配漂白水予公所帶回調配，進行各轄區內校園消毒工作之進行，環保局還是要再次呼籲家長與學童，消毒後防疫警戒心仍不可放鬆，因為有可能會因人為因素再進入校園，自身防護措施才是防疫重要觀念。

另外，要教育同學們常用肥皂洗手並養成正確的洗手方式及適時進行同學手常接觸的地方(例如：門把、扶手、教室桌椅等)進行消毒工作，縣府各單位都已全面啟動依各執掌領域就位。