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替清寒者植牙5顆僅收8萬！他遭控A醫院1105萬…行善事蹟曝獲緩刑

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看牙齒,牙醫,牙科。（圖／Pixabay）

▲崔姓牙醫在澎湖醫院任職時，以低於醫院原收費為誘因私自替51位病患植牙，總計得款1105萬元。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

崔姓牙醫在澎湖醫院任職時，明知醫院規定植牙1顆要收費6萬元，但他卻違反規定，連續5年利用醫院設備及助理資源，以低於原收費的價格為誘因私自替51位病患植牙，不法所得總計1105萬元，對醫院營利損失影響甚鉅。法院審結依背信罪判崔醫1年6月，緩刑4年，並沒收全數犯罪所得。

崔姓牙醫2007年7月開始在衛生福利部澎湖醫院任職，怎料，他明知醫院規定植牙手術每顆牙要收費6萬元，但卻在2010年7月至2015年8月間利用醫院器械儀器助理資源，以低於規定收費的價錢替51名病患植牙，每顆平均私收4萬至6萬元不等，其中還有一民眾因家境不好，植牙5顆他僅收取8萬元，總結，崔醫共計得款1105萬元。澎湖醫院發現利益嚴重受損害，向崔醫提告。

一審澎湖地院依背信罪，判崔醫有期徒刑1年10月，緩刑5年，檢方不服提上訴。二審高院高雄分院審理時認為，崔醫身為牙科主任，明知不得利用醫院軟體資源私下替病患植牙，仍照做還私收費用，時間長達5年之久，已影響澎湖醫院營運甚鉅，損害程度不小，不過見崔醫犯後坦承犯行，態度良好，又考量他長期捐款公益團體、下鄉義診幫助弱勢族群（有媒體新聞可憑），雖目前崔醫仍未與醫院達成和解，僅先還款314萬元，但法官勘認他已具悔意，審結改判1年6月徒刑，緩刑4年。

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