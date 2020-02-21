性能大提升！新版13吋MacBook Pro規格曝光　搭載10奈處理器

▲預期蘋果將在今年上半年推出採用剪刀式鍵盤的13吋MacBook Pro。(圖／《ETtoday新聞雲》資料照)

記者王曉敏／綜合報導

目前外界預期蘋果將在今年上半年推出採用剪刀式鍵盤的13吋MacBook Pro，而最新消息透露，該機款可能將採用代號Ice Lake的第10代Intel Core處理器。

日前一名為「_rogame」的網友在推特爆料，2020年13吋MacBook Pro將搭載第10代Intel Core i7-1068G7處理器，並釋出與搭載Intel Core i5-8279U處理器的2019年13吋MacBook Pro的跑分對比。根據跑分對比，新款13吋MacBook Pro與2019年的機款相比，各項性能都有不小提升，其中i7-1068G7處理器分數達3,876，CPU方面性能大約提升了12.1%，GPU方面提升了28.6%。

據該爆料人士描述，該機款配備32GB RAM和2TB SSD，推測應為新機款的頂規版本。據先前曝光消息， i7-1068G7處理器採用10奈米製程，具備4核8線程，加速時脈可達4.1GHz，全核時脈亦有3.6GHz，且TDP高達28W，遠遠高於其它Ice Lake處理器的15W。

外媒指出，若蘋果確實發布了搭載上述Ice Lake處理器的13吋Macbook Pro，其將成為第一款搭載第10代晶片的蘋果筆電。儘管爆料人士未透露，但科技網站《Macrumors》認為，2020年的新版16吋Macbook Pro也可能搭載第10代晶片。

目前有傳言指出，蘋果將在今年上半年推出新版13吋Macbook Pro，最快可能是3月，5、6月舉辦的WWDC也有可能。而除了搭載第10代晶片外，最令外界期待的就是有配置改進的剪刀式鍵盤，該鍵盤最早出在去年發布的16吋Macbook Pro上。